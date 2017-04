Washington - Mluvčí Bílého domu Sean Spicer se omluvil za svůj kontroverzní výrok, v němž porovnával syrského prezidenta Bašára Asada s nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem. Spicer na úterní tiskové konferenci prohlásil, že ani Hitler se nesnížil k tomu, aby během druhé světové války použil chemické zbraně proti vlastnímu lidu. Komentoval tak chemický útok v Sýrii, ze kterého Spojené státy viní Asadův režim. V Izraeli Spicerův výrok vyvolal velkou kritiku a byl pochopen jako popření holokaustu.

Na dotaz novinářky žádající upřesnění, co přirovnáním k Hitlerovi myslel, Spicer vysvětlil, že nacistický vůdce nikdy chemický arzenál nenasadil způsobem jako Asad. Hitler je nicméně zodpovědný za vyhlazovací tábory, kde nacistické Německo masově likvidovalo především Židy v plynových komorách.

"Mám na mysli sarin, nikdy plyn nepoužil proti vlastní lidem způsobem, jako to činí Asad," vysvětlil Spicer. Další novináři v sále k tomu namítli, že Hitler nervový plyn využíval k holokaustu. "Ne ale jako Asad, kdy plyn shazoval ve městech na nevinné obyvatele," dodal Spicer.

Téměř vzápětí se objevily výzvy k jeho rezignaci. Spicera k odstoupení vyzvala například šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová, Centrum Anny Frankové nebo herečka a zpěvačka Barbra Streisandová.

V Izraeli se právě slaví jeden z největších svátků roku pesach. Ministr dopravy Jisrael Kac označil Spicerova slova za velmi vážná a šokující a prohlásil, že Izrael musí požadovat, aby se Spicer omluvil, nebo rezignoval. "Bílý dům naléhavě potřebuje učitele dějepisu. Nevědomost je nepřijatelná," sdělil šéf parlamentního výboru izraelsko-amerických vztahů Nachman Šai. "Hitler používal chemickou zbraň hromadného ničení ve velkém měřítku, jaké do té doby a po ní lidstvo nepoznalo. Je to už druhé selhání Bílého domu v postoji k největší tragédii, jež se stala židovskému národu ve 20. století," sdělil s poukazem na to, že při mezinárodním dni upomínky na holokaust se Bílý dům ve svém prohlášení nezmínil o obětech. "Kde jsou prezidentovy tweety, když je jich třeba?" dodal Šai.

Spicer se omluvil a připustil, že udělal chybu, když použil "nevhodnou a necitlivou narážku na holokaust, který nelze s ničím srovnávat". Chtěl prý jen zdůraznit ohavnost útoku, při němž zahynulo asi 80 lidí.

Kac omluvu přijal slovy: "Protože se omluvil a, pokud vím, odvolal své výroky, je ta záležitost ukončena," řekl.

Zatímco většina historiků se podle CNN shoduje, že nacistické Německo na bitevním poli nepoužilo chemické zbraně, tak v plynových komorách ve vyhlazovacích táborech zahynuly miliony lidí.