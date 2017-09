Ostrava - Krajský soud v Ostravě ponechal ve vazbě dva mladíky obviněné ze zapálení dřevěného kostela ze 16. století v Třinci - Gutech. Zamítl stížnost, kterou si podezřelí podali proto rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Vyšetřování požáru by mohlo skončit ještě letos. ČTK to řekl dozorující státní zástupce Josef Šuhaj. Policie ze zapálení kostela podezírá tři mladíky, jednoho z nich stíhá na svobodě.

"Soud stížnost zamítl. Ponechal obviněné ve vazbě. Důvody jsou stejné jako v případě rozhodnutí okresního soudu," řekl žalobce. Potvrdil tak informaci, kterou přinesla na twitteru ČT. U jednoho z obviněných hrozila možnost, že by se kvůli hrozbě vysokého trestu (až 15 let vězení) vyhýbal trestnímu řízení. U obou pak i to, že by mohli pokračovat v trestné činnosti.

Šuhaj uvedl, že vyšetřování okolností požáru by mohlo skončit ještě v letošním roce. "Je to reálné. Může se ale stát cokoliv," uvedl. Čekat se podle něj bude například na znalecké posudky i důkladné vyčíslení vzniklé škody.

Kostel v Gutech vyhořel počátkem srpna. Policie krátce nato zadržela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka. Podle ní stavbu zapálili úmyslně. Minimálně jeden v tom chtěl pokračovat a měl už vybraný další objekt. Způsobená škoda přesahuje 20 milionů korun. Připravuje se stavba věrné kopie kostela.