Výluka pražského metra na trase C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání začala 1. července, potrvá do 9. července. Na snímku informátor pražských dopravních podniků radí cestujícím ve vestibulu stanice Muzeum. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Soupravy metra na trase C v úseku Pražského povstání - Florenc nahradily od dnešního rána autobusy XC. Provoz bude obnovený v pondělí 10. července. Důvodem výluky je výměna pražců.

Na výluku upozorňují velké cedule ve vestibulech stanic a nepřetržité hlášení rozhlasu v českém a anglickém jazyce. Náhradní autobusy XC jezdily dnes ráno podle zjištění ČTK poloprázdné. Nízký počet cestujících byl ve stanicích Florenc i Pražského povstání.

Naopak obnoven byl provoz na tramvajové trati linek číslo 5, 9, 15 a 26 od Hlavního nádraží do Seifertovy a Olšanské ulice, kde kvůli opravě kolejí jezdila v minulých dnech náhradní autobusová doprava.

Prahu o prázdninách čekají i další omezení hromadné dopravy. Od 11. července bude na pět měsíců uzavřeno nástupiště stanice linky A Muzeum ve směru Depo Hostivař, lidé tak nebudou moci v tomto směru do vlaků metra nastoupit. Nástupiště v opačném směru začne podnik opravovat po Vánocích. V srpnu bude kvůli výměně eskalátorů uzavřen vstup do stanice metra B Anděl ve směru k Andělu. Omezení potrvá zhruba do dubna 2018. V srpnu by naopak měla být po kompletní rekonstrukci opět otevřena stanice metra B Jinonice.

Dnes začínají také opravy některých tramvajových tratí, například mezi Morání a Albertovem, Hradčanskou a Strossmayerovým náměstím, v úseku Březiněveská - Vozovna Kobylisy nebo v okolí Ohrady. Od 10. července do 1. srpna bude přerušen provoz tramvají v okolí Palmovky, konkrétně v Zenklově ulici mezi křižovatkami s ulicemi Sokolovská a Na Žertvách. Celý srpen bude dopravní podnik opravovat trať mezi zastávkami Strossmayerovo náměstí - Vltavská a v srpnu začne rovněž rekonstrukce trati z Albertova do zastávky Otakarova, která potrvá až do 9. prosince.