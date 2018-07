Praha - V první polovině prázdnin dokončil slovenský zpěvák a skladatel Miro Žbirka práci na své nové desce, která pod názvem Double Album vyjde v říjnu. Hotové album již čeká jen na technické dokončení. Jeho první polovina obsahuje 14 skladeb ve slovenštině, druhá 12 v angličtině s texty Peta Browna, dvorního textaře kapely Cream. Dvojalbum Žbirka pokřtí na klubových říjnových koncertech v Praze, Brně, Hradci Králové a Bratislavě.

"Lidé samozřejmě očekávají, že zahrajeme známé písně. Ty zazní, ale budeme také prezentovat písně z nového alba, protože filozofií těch koncertů je, že představujeme Double Album," řekl ČTK Žbirka.

Nové skladby i klasické hity zazní v intimní atmosféře hudebních klubů Lucerna Music Bar, Klub Denoche, Sono Centrum a Ateliér Babylon. "Po studiové práci a nahrávání si konečně užiju živé hraní a na kluby se těším o to víc, že je v nich vždy skvělá atmosféra a přímý kontakt s publikem," uvedl Žbirka.

Album vzniklo v legendárním londýnském Abbey Road, ve Studiu 3, ve spolupráci s producentem Robem Cassem a hvězdnými britskými muzikanty. Na skladbách, jež Žbirka nahrál, hrají také kytaristé Robbie McIntosh a Hamish Stuart. Oba se podíleli na sólových albech bývalého člena Beatles Paula McCartneyho Flowers in The Dirt (s hitem My Brave Face) a Off The Ground (s Hope Of Deliverance). Hráli s ním i na celosvětových turné. "Nahrávání v Londýně bylo náročné, ale jsem šťastný, že jsem to mohl zažít," podotkl Žbirka.

Slovenský hudebník žijící v Česku v současné době slaví úspěchy s videoklipem k písni Dievča (na lásku nie čas). Za dva měsíce ho již vidělo téměř tři čtvrtě milionu lidí. Text k písni napsal slovenský básník a textař Jozef Urban, který zemřel na jaře roku 1999. Za klipem stojí jako režisér Žbirkův syn David, který do klubu v londýnském East Endu pozval spolužáky z katedry Art & Fashion Middlesex University a připravil speciální fashion show. "Nevím, jak se mu to podařilo, ale sehnal si do klipu snad nejhezčí holky v Londýně," konstatoval Žbirka.

Žbirka loni 21. října oslavil pětašedesátiny. "Pořád mě baví skládat nové písničky. V tom budu pokračovat, skládání je vedle rodiny základ mé činnosti," řekl ČTK při té příležitosti.

Bratislavský rodák a autor písní jako Biely kvet, Atlantída, Nemoderný chalan, Katrin či 22 dní se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta.