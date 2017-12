Praha - Nový ministr vnitra Lubomír Metnar nesouhlasí se systémem uprchlických přerozdělovacích kvót, který předloni schválila EU. Proti předchozí vládě chce být aktivnější v debatě na evropské půdě, kde chce najít lepší model, který by proti migraci fungoval. Metnar to řekl v rozhovoru s ČTK.

Ministr podotkl, že chce bojovat také s převaděčstvím a obchodem s lidmi, které s nelegální migrací souvisejí. Uvedl, že chce být na rozdíl od předchozí vlády aktivnější a řešit problém v různých evropských orgánech. "Tato vláda i já osobně budu aktivnější, co se týče komunikace s ostatními státy," řekl Metnar.

Státy EU už od jara 2016 jednají o reformě unijního azylového systému, právě možnost, že by si v krizové situaci migranty země přebíraly, ale osmadvacítku dál rozděluje. Summit EU v říjnu dal najevo, že by se o reformě mělo rozhodovat konsenzuálně, premiéři a prezidenti si dali čas do poloviny příštího roku. "Chci se zasadit o to, abychom ve shodě s členskými státy našli model, který bude daleko efektivnější než který tady byl," uvedl Metnar.

Řešení migračního problému označila za jednu ze svých priorit také nová vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). V programovém prohlášení slibuje, že nedovolí pokračování systému kvót. Na evropské úrovni chce prosazovat systém zamezení zneužití azylového procesu k nelegální migraci. Prosazovat chce také vznik operativních policejních jednotek, které budou speciálně vycvičené ke společné obraně schengenského prostoru.

Česko a další země byly v roce 2015 na úrovni ministrů vnitra přehlasovány při rozhodování o jednorázovém mechanismu přebírání žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Plán předpokládal přesun až 160.000 lidí s nárokem na mezinárodní ochranu, ovšem státy si dosud z Řecka a Itálie rozebraly jen o něco více než 32.000 osob. Česko převzalo pouze 12 lidí. Přerozdělovací plán byl ukončen letos v září a Česko kvůli odmítnutí se na věci podílet čeká žaloba u unijního soudu.