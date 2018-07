Kandidát ČSSD na ministra kultury Antonín Staněk přijel 25. června 2018 na schůzku za prezidentem Milošem Zemanem na zámek do Lán. Po schůzce odpovídal na dotazy novinářům.

Praha - Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) by rád rozpočet resortu na příští rok zvýšil o 1,8 miliardy korun. Ministerstvo by je podle něj potřebovalo na navýšení podpory památkové péče, investic či živého umění v regionech. O navýšení oproti zatím schváleným více než 14 miliardám korun bude ještě jednat, řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

"S vládními kolegy jsme probírali téma nízkých platů zaměstnanců v kultuře, které jsou dlouhodobě pod celostátním průměrem. Shodli jsme se na podpoře návrhu MPSV na plošné navýšení o deset procent do tarifu," uvedl Staněk k nedělní schůzce ministrů za ČSSD. "Dále jsme hovořili o částce přibližně 1,8 miliardy korun, které by ministerstvo kultury potřebovalo na navýšení podpory památkové péče, investic i živého umění, a to zejména v regionech," doplnil ministr.

Při červnovém schvalování rámce státního rozpočtu na příští rok, který schválila ještě jednobarevná vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi, se pro ministerstvo kultury počítalo pro příští rok s výdaji 13,6 miliardy korun. Bylo by to téměř o miliardu korun víc proti rozpočtu pro letošní rok. Dnes mluvčí na dotaz ČTK uvedla, že resort má pro rok 2019 zatím schváleno 14,055 miliardy korun. Z rozpočtu MK jde ročně přibližně 3,5 miliardy na církve.

Staněk při svém červnovém uvádění do funkce podporu živého umění uváděl jako jednu ze svých priorit; zmiňují ji vedle podpory památkám téměř všichni ministři kultury. Výdaje jak na státem zřizovaná divadla či orchestry, tak i v rámci dotačních programů pro nezávislé tvůrce se zvyšujícím se celkovým rozpočtem ministerstva rostou. Zejména nezávislí umělci ale v grantovém systému pravděpodobně nebudou nikdy uspokojeni všichni, žádosti o podporu přicházejí ve stovkách.

Staněk zmínil také prezentaci české kultury v zahraničí a nutnost vyřešení otázky chybějících peněz na investiční akce. Těch je nyní v resortu více než kdy dříve, velká část z nich se platí z Programu péče o národní kulturní program, který končí s koncem roku 2020. Připraven, avšak ne ještě schválen, je obdobný vládní program jako jeho nástupce. Premiér Babiš při návštěvě zainteresovaných kulturních institucí už peníze z něj především na rekonstrukce sídel těchto organizací slíbil.

Státních zaměstnanců v kultuře se také týká podpora desetiprocentního růstu platů ve veřejných službách, jak si přejí odbory a jak se na ní shodli sociálnědemokratičtí ministři při nedělní schůzce. Podle propočtu ministerstva práce a sociálních věcí pod vedením Petra Krčála (ČSSD) jde o nárůst zhruba o 4,5 miliardy. Sociální demokracie získala v nové vládě pět míst, ministerstva práce, zahraničí, vnitra, zemědělství a kultury.