Brno - Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nový dotační program Dešťovka. Na lepší hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech půjde 100 milionů korun. Lidé mohou podávat žádosti o dotaci od 29. května. Novinářům to v Brně řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Stát chce lidem přispět na systém, který využije dešťovou vodu třeba na splachování nebo jako užitkovou.

Program je součástí koncepce státu v boji proti suchu. Podle Brabce vodní blahobyt skončil, ČR je dobře připravená na povodně, ale ne na sucho. Jen v Praze se podle něj ročně při splachování WC vyplýtvá 12 miliard litrů pitné vody, což by celé Evropě stačilo na pití na pět dní. Sucha a povodně jsou prý součástí klimatických změn a extrémní výkyvy budou přibývat. I přes jarní deště je stav hladiny podzemní vody v ČR pod normálem.

"Chytré hospodaření se srážkovými, ale i odpadními vodami je běžným standardem v západních zemích a naším cílem je zavést tento standard i do českých domácností," uvedl Brabec. Stát podpoří například pořízení zahradní nádrže nebo důmyslnější systémy na recyklaci odpadní vody z mytí, sprchování a její opětovné použití například na splachování toalety.

Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů s výjimkou rekreačních. Stát podpoří zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování záchodů a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

"Většina srážkové vody u nás končí v kanalizacích a následně odtéká pryč z republiky. Naším úkolem je udržet tuto vodu v krajině a dál ji spolu s maximální recyklací využívat," uvedl ministr.

Výše dotace se pohybuje od 20.000 do 60.000 korun podle pořízené technologie. K této fixní části se připočítávají peníze na každý krychlový metr nádrže. Minimální velikost nádrže musí být dva metry krychlové. Dotace pokryje maximálně polovinu výdajů, mezi které lze zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů.

"U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10.000 korun," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Nejjednodušší část programu Dešťovka na využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady bude dotována jen v místech výrazně postižených suchem. Patří sem obce na Frýdeckomístecku, Vysočině nebo na Znojemsku. Podle ministra lidé díky novému systému podpory ušetří na nákladech za vodu, návratnost investice může být prý u složitějších systémů od deseti let. Podrobnosti k programu jsou na webu https://www.dotacedestovka.cz/.

Vláda začátkem roku schválila národní plán adaptace na změny klimatu. Víc než miliardu korun budou stát opatření, jež mají připravit Česko na klimatické změny. Strategický dokument má pomoci vypořádat se například se suchem, povodněmi i chránit lesy a vodní zdroje. Zvláštní opatření se mají týkat budov, aby se lépe přizpůsobily klimatickým změnám.

Vláda určila 50 prioritních opatření se 160 nejdůležitějšími úkoly. Aby byly úkoly splněny, bude podle plánu nutno přerozdělit peníze příslušných ministerstev nebo je přidat ze státního rozpočtu. Na opatření s prioritou jedna by mělo do roku 2020 jít až 834 milionů korun. Dalších zhruba 415 milionů Kč by připadlo na doplňková opatření již bez nároku na státní pokladnu.