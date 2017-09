Praha - Ministerstvo zemědělství dočasně zakázalo všem vlastníkům lesů v zemi úmyslnou těžbu dřeva. Je podle něj třeba zpracovat dříví z větrných kalamit a dřevo napadené kůrovcem. Nařízení se vztahuje na těžbu smrků a borovic. Výjimku z něj mají lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem. ČTK o tom dnes informovala mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Zákaz těžby je navržen do konce roku. Dřevo z kalamit a dřevo napadené kůrovcem by mělo být zpracováno do konce března 2018. "Jde o termíny, o kterých se předpokládá, že jsou dostatečné ke zpracování rozhodujícího objemu nynější kalamity," uvedla mluvčí.

Kůrovcovou kalamitou je nejvíce postižena severní Morava a Slezsko, kde byly loni dvě třetiny republikové kůrovcové těžby. Situaci pak ještě zhoršila nedávná větrná kalamita. Na trh se dřevem navíc působí i důsledky větru v Polsku a v Bavorsku, které snižují cenu dříví.