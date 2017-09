Příbram - Ministerstvo obrany novou vyhláškou od října upraví pravidla pohybu turistů v Brdech, podle příbramské radnice se omezení týkají turisticky nejatraktivnějších částí bývalého újezdu. Příbrami se proto opatření příliš nelíbí. Podle ministerstva, které ve vyhlášce stanovuje bezpečnostní pásma se zákazem vstupu, se však vyhláška výletníků moc nedotkne - budou moci dál chodit po vyznačených trasách.

"Nezamlouvá se nám to, do určité míry vyhláška omezuje turistický ruch, ale jsme postaveni před hotovou věc. Jen stěží si dovedu představit, že bychom proti této veřejné vyhlášce vystupovali razantněji, protože si uvědomuji, že bezpečnost a zdraví lidí jsou na prvním místě," řekl dnes novinářům starosta Příbrami Jindřich Vařeka (ANO).

Vyhláška rozlišuje dočasně a trvale nepřístupné oblasti na území dnešní chráněné krajinné oblasti. Mezi trvale nepřístupné patří dopadové plochy Jordán a Tok, Padrtě a prostor bývalé pěchotní střelnice Kolvín. Průchod tudy bude možný jen po značených zpevněných komunikacích a trasách.

"Vadí nám to, protože to zasahuje nejatraktivnější části Brd. Nicméně podle ministerstva opatření respektuje již schválené turistické a cyklistické trasy, které již byly nebo mají být v průběhu let 2017 a 2018 vyznačeny," uvedl Vařeka, který dnes o vyhlášce jednal se zástupci obrany.

Oblastmi s dočasným zákazem vstupu se míní zóny, kde ještě nebyla provedena pyrotechnická očista. Práce pyrotechniků z ženijního pluku a vojenské policie měla být podle původních plánů hotova do konce letošního roku. Zákaz vstupu na tato území byl ale prodloužen do konce roku 2018.

Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva dnes ČTK řekl, že bezpečnostní pásmo se novou vyhláškou nerozšiřuje, a proto pro turisty nevznikne žádné nové omezení. "Oblasti jsou mimo značené turistické trasy a jde většinou o těžko přístupné terény. Jak bude asanace postupovat, budou území dále otevírána turistům," uvedl Fajnor.

Pokud se neobjeví žádné překážky, měla by vyhláška platit k 1. říjnu. Turisty mají na ochranná pásma upozorňovat cedule. Pracovníci Vojenských lesů budou podle Fajnora nyní častěji kontrolovat návštěvníky Brd a upozorňovat je na možný výskyt munice.