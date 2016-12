Praha - Ministerstvo dopravy navrhlo v materiálu pro příští jednání vlády rozšířit elektronické mýtné o dalších 900,3 kilometru silnic prvních tříd. Nyní je zpoplatněno 230 kilometrů těchto silnic. Jde o maximální počet kilometrů, každé další rozšíření by s sebou přinášelo neúměrné náklady na provoz systému. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Podle poradenské společnosti Deloitte to státu ročně na vybraném mýtném přinese navíc přibližně 1,1 miliardy korun.

Rozšíření vyplývá z analýzy, kterou si ministerstvo dopravy nechalo vypracovat právě u firmy Deloitte. Ta zpracovala tři varianty možného rozšíření zpoplatnění, kromě uvedené pak ještě možnosti rozšíření o 76,1 kilometru, respektive o 474,1 kilometru silnic prvních tříd.

"Při rozšíření o 474 kilometrů je možné zpoplatnit komunikace, na nichž intenzita zpoplatněné nákladní dopravy dosahuje 75 procent provozu, který nyní existuje na již zpoplatněných silnicích prvních tříd. U varianty rozšíření o 900 kilometrů pak jde o silnice, kde je provoz poloviční. Varianta 76 kilometrů pak připadá na komunikace, kde je stejná intenzita jako na aktuálně zpoplatněných silnicích," uvedla v analýze Deloitte.

Rozhodnutí ministerstva dnes kritizovalo Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Vyšší počet zpoplatněných kilometrů podle něho zvolilo ministerstvo dopravy jen proto, aby byli spokojeni experti koaličních stran a vyhovělo se nedávnému usnesení vlády, které požadovalo zvýšit počet placených úseků alespoň o 850 kilometrů.

"Vše budou muset zaplatit dopravci a jejich zákazníci v regionech, kam silnice I. třídy vedou. Jde o další a zbytečnou daň pro regionální výrobce a obchodníky. Žádáme vládu, aby rozhodla podle svého vládního prohlášení a zvolila vyhodnocenou optimální variantu rozšíření o 474,1 kilometru," uvedl v tiskové zprávě generální tajemník Česmadu Vojtěch Hromíř.

Prostřednictvím mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Za devět let provozu se na mýtném vybralo téměř 70 miliard Kč, přičemž za rok 2015 to bylo 9,7 miliardy Kč.