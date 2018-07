Praha - Ministerstvo zemědělství chce zpřísnit podmínky pro chov velkých šelem v ČR. Stát tak reaguje na případy porážení tygrů nebo útěků zvířat. Měly by rovněž být zakázány chovy umožňující přímý kontakt se zvířetem, nebo venčení šelem na vodítku. Doporučující ustanovení o velikosti prostor, ve kterých se můžou šelmy chovat, by chtělo ministerstvo změnit na povinné. Zájmoví chovatelé by měli mít povinný kurz s praxí. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Na kauzu nelegálního porážení tygrů reagovalo i ministerstvo životního prostředí, ode dneška zakázalo komerční vývoz tygrů z České republiky do zemí mimo Evropskou unii.

Podle Tomana není nyní možné chov šelem mimo zoo zakázat, ač si to část veřejnosti přeje. Nebylo by ani místo, kam je všechny dát. "Je potřebné zakázat kontaktní chovy, to jsou ty takzvané mazlící koutky, chceme také zavést zákaz venčení a rozhodně nebude možné, aby se někdo procházel s obrovskou šelmou na veřejnosti pouze na vodítku," řekl Toman.

Stát chce také přísnější evidenci šelem, a to jak velkých koček, medvědovitých i hyenovitých šelem, stejně jako vlků a psů hyenovitých. V posledních týdnech například utekla puma ze zooparku ve Zvoli u Prahy, dalším případem byl útěk lva a dvou tygrů z Bioparku Štít u obce Klamoš na Královéhradecku.

Na novele zákona o ochraně zvířat proti týrání by měly spolupracovat ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí. Podle Tomana by mohla začít platit na podzim.

Ministerstvo životního prostředí ode dneška zakázalo komerční vývoz tygrů z České republiky do zemí mimo Evropskou unii. Podle Dominiky Pospíšilové z tiskového oddělení jde o jednotky tygrů ročně, za posledních deset let se jich vyvezlo 22.

"S ohledem na zaznamenané bezprecedentní případy zabíjení tygrů a nelegálního obchodu s nimi proto nechceme v jakémkoliv případě usnadňovat jejich vývoz právě do zemí, kde je poptávka po tygřích preparátech," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Zákaz vývozu je okamžitě platný. Jako výjimka zůstane pouze vývoz do zoologických zahrad, kde bude garantováno, že o zvířata bude dobře postaráno.

Nedávno celníci objevili tělo usmrceného tygra, čtyři kusy kůží, tygří drápy a další tygří produkty jako masox a tygří víno. Mimo to i sadu varných nádob a forem používaných pro výrobu produktů tradiční asijské medicíny z částí tygřích těl a přes 1,8 milionu korun v hotovosti. Soud v České lípě za to před týdnem poslal do vazby tři muže, jedním z nich je Ludvík Berousek.

V Česku žije podle údajů ministerstva v zájmových chovech 49 pum, 44 lvů, 34 rysů, 26 servalů, 20 tygrů, 15 ocelotů a osm levhartů.