Praha - Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO) odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. Šéf státního podniku podle ministra postupoval nekoncepčně a zanedbal situaci kolem přemnoženého kůrovce. Výběrové řízení na nového ředitele nechce Milek zatím vypisovat. V chystané koaliční vládě má ministerstvo zemědělství připadnout ČSSD, podle Milka ale odvolání s politickou situací nesouvisí. Szórád uvedl, že obranná opatření proti kůrovci jsou na hraně možného. Opozice odvolání kritizuje, ekologové by chtěli změnit koncepci podniku.

Szórád byl ředitelem podniku od dubna 2014, kdy ho jmenoval tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na Lesy ČR míří v poslední době kritika za to, že zanedbaly preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě. Milek dnes uvedl, že Szóráda odvolal, protože příroda nepočká a ke zvládnutí kalamity je třeba dělat rychlé kroky. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) byl podle ministra o odvolání Szóráda informován.

Výběrové řízení na nového ředitele chce Milek nechat na svém nástupci ve vládě s důvěrou Poslanecké sněmovny. Ministr chce zatím jmenovat krizovým ředitelem podniku Ludvíka Řičáře, který zatím působí v liberecké pobočce Lesů ČR. Statutárním zástupcem firmy bude současný ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Tomáš Pospíšil.

Kůrovcová kalamita se zejména na východě země stále zvětšuje. Je to mimo jiné důsledek sucha v posledních letech. Ministerstvo ji označuje z hlediska rozsahu za největší v novodobé historii českého lesnictví. Szórád dnes uvedl, že ministrovo rozhodnutí respektuje. Za kůrovcovou kalamitu mohou ale podle něj extrémní výkyvy počasí. Především sucho, které udeřilo i letos na jaře a kůrovec díky teplu mohl začít létat o měsíc dříve než loni. Obrana proti kůrovci je podle Szóráda na hraně toho, co lze zvládnout.

Kvůli kůrovcové kalamitě ministerstvo na úterý svolalo meziresortní skupinu s účastí premiéra. Podle Milka teď není ani dostatek osevního materiálu, aby se české lesy po kůrovcové kalamitě obnovily. V poslední době se měnila také lesnická vyhláška, nově bude moci stát kalamitu řešit podle krizového zákona a exekutiva tak bude mít větší pravomoci. Podle vyhlášky také lesníci nebudou muset prioritně vyhledávat suché, mrtvé stromy, které už kůrovec opustil, budou muset těžit stromy napadené tímto broukem, ze kterých ještě nevylétl.

Opozice přikládá hlavní vinu za nezvládnutí situace s kůrovcem ministerstvu. Podle poslankyně Veroniky Vrecionová (ODS) je výměna ředitele Lesů ČR pouze populistickým krokem, místopředseda sněmovního zemědělského výboru Radek Holomčík (Piráti) označil Szóráda za obětního beránka. Uvedl také, že ministr v demisi by neměl dělat takto razantní kroky.

Agrární analytik Petr Havel upozornil na to, že kůrovcová kalamita se postupně připravovala 20 let. Ministerstvo tak podle něj mělo už dřív novelizovat potřebné vyhlášky či zákony. Některá ekologická sdružení by ráda v lesích prosadila postupy blízké přírodě. Experta na lesy z Hnutí Duha Jaromír Bláha míní, že kvůli nedostatku vlastních zaměstnanců a zdlouhavým tendrům nezvládají Lesy ČR v době kalamity zasahovat.

Státní podnik Lesy ČR spravuje zhruba polovinu lesů v Česku. Hrubý zisk firmy loni klesl na 3,7 miliardy korun z předloňských 4,98 miliardy Kč. Snížil se také v letošním prvním čtvrtletí o víc než čtvrtinu. Podnik odvádí do státního rozpočtu část peněz našetřených z minulých zisků, za posledních pět let to bylo téměř 30 miliard korun. Většinu prací v lesích i prodej dřeva Lesy ČR zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území.