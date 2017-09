V Mikulově na Břeclavsku pokračovalo 9. září Pálavské vinobraní. Potrvá do 10. září. Na snímku král Václav s královnou, herečkou Chantal Poullainovou.

Mikulov (Břeclavsko) - Průvod krále Václava IV. a královny čítající kolem 150 lidí projel Mikulovem při jubilejním 70. ročníku Pálavského vinobraní. Kromě vína a hudby připravili pořadatelé pro třídenní akci od pátku do neděle i novinky jako například vinařskou naučnou stezku, na zámku stěnu pro zaznamenání pocitů a zážitků návštěvníků nebo ohňostroj. ČTK to řekl David Gerneš, ředitel pořadatelské Mikulovské rozvojové. Loni přišlo rekordních 56.000 lidí. Obdobnou návštěvnost Gerneš očekává i letos.

Královský pár se vydal do ulic v doprovodu rytířské družiny i boha úrody a vína Bakcha. "Oslava vznikla před 70 lety jako všelidová slavnost. Základ tvoří práce vinařů a ochutnávka vína a burčáku. Nabízí ho tady kolem 60 vinařů z Mikulova a okolí," uvedl Gerneš.

Příchozí si mohou užívat vína, jídla i hudby, ale také novinek. "Na terase zámku jsme přichystali stěnu, na kterou návštěvníci mohou kreslit své pocity a zážitky. Vznikne z toho koláž, která by mohla být vystavena třeba na radnici. Vhodné místo ale ještě hledáme," doplnil Gerneš.

Další novinkou je naučná stezka po stopách vinaře. "Je to projekt, ve kterém si návštěvníci můžou vyzkoušet, co všechno musí vinař dělat při své práci. Pro nedělní tradiční výstup na Svatý kopeček jsme vymysleli se studenty pohybového divadla oživení. Budou dělat takové půlminutové představení stále dokola. Bude to něco jako orloj," řekl Gerneš.

Svatý kopeček se tyčí nad Mikulovem. Na Svatý kopeček vede křížová cesta s mnoha kapličkami, která symbolizuje poslední cestu Ježíše Krista. V amfiteátru se účastníci mohou těšit na vystoupení skupiny No Name, Mig 21 nebo Bena Cristovaa.