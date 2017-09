Praha - Ministerstvo financí ve srovnání s červnovým návrhem zvýšilo v aktuálním návrhu státního rozpočtu na příští rok celkové výdaje a příjmy, a to o 10,2 miliardy korun. Důvodem zvýšení je především lepší odhad daňových příjmů. Proti červnovému návrhu by měly být o deset miliard korun vyšší. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který je k dispozici na internetových stránkách vlády. Plánovaný schodek zůstal na 50 miliardách korun. Přebytek státního rozpočtu ke konci srpna klesl na 15,6 miliardy korun z červencových 25 miliard korun. Loni v srpnu byl přebytek 81,2 miliardy Kč.

Vláda začne o rozpočtu jednat zřejmě v týdnu od 11. září, do konce měsíce jej musí schválit a předat do Poslanecké sněmovny. V pondělí 4. září bude o návrhu jednat koaliční rada.

"Do předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 2018 byly promítnuty zejména následující změny - aktualizace daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení podle červencové makroekonomické predikce a posílení výdajů rozpočtových kapitol," uvádí materiál.

Ministerstvo financí přitom v novém návrhu zvýšilo ve srovnání s původním návrhem z jara většině ministerstev a úřadů výdaje ve státním rozpočtu na příští rok. Méně peněz je ale uvedeno například u ministerstva práce a sociálních věcí nebo u ministerstva školství. Jeho rozpočet se přitom bude odvíjet od toho, jak se nakonec budou zvyšovat platy učitelů a dalších státních zaměstnanců.

Ministerstvo školství totiž požaduje na navýšení platů 11 miliard korun, což by znamenalo navýšení platů učitelů o 15 procent. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) ovšem minulý týden uvedl, že návrh státního rozpočtu na rok 2018 za současné situace není schopen pokrýt požadavky na zvyšování platů ve státní správě. Doplnil, že rozpočet předložený vládě bude obsahovat výdaje kapitol a částka na platy ve výši 12 miliard bude uvedena zvlášť. "A vláda se rozhodne, jak s tou částkou naloží," uvedl tehdy.

Během letních jednání ministři většinou alespoň částečně uspěli s požadavky na navýšení rozpočtů svých resortů. Například diplomacie dostane na příští rok dalších 475 milionů korun na obranu proti kybernetickým hrozbám nebo na oslavy významných výročí. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) dostal od Pilného přidány dvě miliardy, rozpočet ministerstva průmyslu a obchodu bude vyšší zhruba o 1,5 miliardy Kč.

V úterý pak dostal ministr vnitra příslib, že rozpočet ministerstva vnitra bude o 1,2 miliardy vyšší než původně plánovaných 65,5 miliardy korun. Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) však vnitru nadále chybí 3,4 miliardy korun, peníze chce získat při dalších jednáních vlády nebo koaliční rady.

Ministerstvo financí ovšem také navrhlo snížit o 1,5 miliardy korun resortu dopravy původně slíbený růst rozpočtu o deset miliard korun na dopravní stavby.

Při jednáních na MF neuspělo ministerstvo pro místní rozvoj, které požadovalo čtyři miliardy korun nad rámec navrženého rozpočtu. Změnit se to může ještě po jednání koaliční rady.

Návrh obsahuje příjmy z EU a dalších finančních mechanismů na financování společných programů 70,2 miliardy korun.

Materiál zároveň uvádí, že ve střednědobých výdajových rámcích počítá s 50miliardovým schodkem rozpočtu i v roce 2019 i 2020.

"Ministerstvo financí předpokládá, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2018 a střednědobý výhled na léta 2019 a 2020 bude upraven podle výsledků jednání vlády ČR, včetně doladění vnitřní konzistence, vazeb a metodické správnosti rozpočtů kapitol a dalších příloh rozpočtové dokumentace," upozornilo MF v materiálu.

Návrh státního rozpočtu na rok 2018 (v mld. Kč)

Návrh po jednání vlády 14. června Změny-prostředky z EU a FM Změny-daně a pojistné Změny-ostatní Návrh po změnách Příjmy SR 1292,1 - 0,1 16,2 - 5,9 1302,3 Výdaje SR 1342,1 - 0,1 0 10,3 1352,3 Saldo - 50 0 16,2 - 16,2 - 50

Zdroj: Návrh státního rozpočtu na rok 2018





Celkové výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu v roce 2018 (včetně peněz z EU a dalších finančních mechanismů, například tzv. norských fondů)

Kapitola Státní rozpočet 2017 2018 (červen) 2018 (srpen) Kancelář prezidenta republiky 437,782.562 475,382.432 475,382.432 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.238,934.864 1.327,488.768 1.328,088.768 Senát Parlamentu 556,147.461 588,562.865 588,562.865 Úřad vlády České republiky 1.241,661.151 1.161,480.304 1.172,844.190 Bezpečnostní informační služba 1.652,946.000 1.927,584.000 1.982,034.000 Ministerstvo zahraničních věcí 7.645,216.705 7.887,759.405 8.054,130.504 Ministerstvo obrany 52.535,043.598 57.881,751.198 57.976,031.233 Národní bezpečnostní úřad 490,134.115 427,726.661 253,689.234 Kancelář veřejného ochránce práv 110,894.979 130,204.357 130,204.357 Ministerstvo financí 21.168,126.849 21.243,212.540 20.849,220.468 Ministerstvo práce a sociálních věcí 560.466,378.756 593.094,311.517 592.559,691.097 Ministerstvo vnitra 63.347,441.625 65.525,835.302 66.182,473.371 Ministerstvo životního prostředí 16.902,085.298 13.085,647.192 13.201,498.088 Ministerstvo pro místní rozvoj 15.984,813.699 4.674,435.360 4.938,028.782 Grantová agentura České republiky 4.257,427.000 4.337,427.000 4.333,066.000 Ministerstvo průmyslu a obchodu 38.348,684.259 35.596,304.470 37.021,075.793 Ministerstvo dopravy 55.090,121.517 43.068,621.184 52.476,092.681 Český telekomunikační úřad 1.406,383.380 1.366,509.265 1.337,912.862 Ministerstvo zemědělství 51.964,634.569 47.035,751.306 48.306,182.513 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 156.525,862.168 168.200,408.947 161.001,858.106 Ministerstvo kultury 12.725,868.455 13.243,891.868 13.096,540.172 Ministerstvo zdravotnictví 7.286,341.404 6.974,793.532 7.341,135.674 Ministerstvo spravedlnosti 26.103,509.039 27.445,119.846 27.536,256.362 Úřad pro ochranu osobních údajů 159,684.951 165,509.440 164,659.255 Úřad průmyslového vlastnictví 184,509.979 195,049.398 185,040.699 Český statistický úřad 971,816.504 1.015,246.972 992,084.552 Český úřad zeměměřický a katastrální 3.048,778.094 3.263,423.125 3.080,778.094 Český báňský úřad 155,208.058 169,561.827 159,610.834 Energetický regulační úřad 285,558.570 305,095.086 289,043.434 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 253,766.753 265,588.027 252,919.316 Ústav pro studium totalitních režimů 290,063.636 181,409.420 206,437.188 Ústavní soud 242,565.156 250,011.570 250,011.570 Akademie věd České republiky 5.133,171.000 5.333,171.000 5.354,440.000 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34,708.671 34,137.022 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 62,250.749 65,308.562 63,744.941 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 23,515.101 22,099.316 Správa státních hmotných rezerv 2.559,094.440 2.447,477.421 2.555,798.040 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 351,236.161 408,273.160 394,417.161 Generální inspekce bezpečnostních sborů 307,586.476 362,975.054 371,064.691 Technologická agentura České republiky 3.526,930.833 3.670,830.426 3.870,548.383 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - - 351,335.167 Nejvyšší kontrolní úřad 518,777.692 645,287.699 646,040.186 Státní dluh 46.342,500.000 46.192,500.000 46.192,500.000 Operace státních finančních aktiv 1.245,000.000 1.305,000.000 735,000.000 Všeobecná pokladní správa 146.147,098.675 158.964,090.723 163.960,423.804 celkem 1,309.272,037.180 1,341.964,242.001 1,352.274,133.205 Schodek státního rozpočtu -60.000,000.000 -50 000.000,000

Zdroj: Návrh státního rozpočtu na rok 2018

Přebytek rozpočtu ke konci srpna klesl na 15,6 miliardy korun

Přebytek státního rozpočtu ke konci srpna klesl na 15,6 miliardy korun z červencových 25 miliard korun. Loni v srpnu skončil rozpočet s přebytkem 81,2 miliardy Kč. Za meziročním zhoršením stojí především nižší příjmy z EU, informovalo dnes ministerstvo financí. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 60 miliard korun.

Příjem peněz z EU klesl ke konci srpna meziročně o zhruba 84 miliard korun. Především v první polovině loňského roku byly propláceny relativně vysoké objemy unijních peněz. Po očištění příjmů i výdajů o evropské peníze skončil rozpočet letos ke konci srpna se schodkem 3,1 miliardy korun a loni ke konci srpna ve schodku deset miliard korun, uvedlo MF.

Ke konci srpna příjmy rozpočtu meziročně klesly o 32,1 miliardy na 827,2 miliardy korun. Výdaje stouply o 33,4 miliardy na 811,6 miliardy korun. Celkové daňové příjmy bez sociálního zabezpečení stouply meziročně o 27,2 miliardy na 430,7 miliardy korun.

Příjmy rozpočtu z daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně stouply o zhruba desetinu na 168 miliard korun. Za posledních pět měsíců roste podle MF inkaso DPH dvojciferným tempem, a to přesto, že růst výdajů na konečnou spotřebu vlády a domácností je zhruba šest procent. Vyšší tempo růstu výběru DPH je tak podle úřadu důsledkem hlavně loňského zavedení kontrolních hlášení a elektronické evidence tržeb (EET).

Výběr spotřebních daní včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření stoupl o 2,3 miliardy na 100,4 miliardy Kč. Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo 66,7 miliardy Kč, což znamenalo meziroční růst o 0,8 miliardy Kč.

Nejvíce peněz je v rámci běžných výdajů každoročně vynakládáno na sociální dávky. Koncem srpna na ně šlo 353,6 miliardy Kč, což je meziroční růst o 13,5 miliardy Kč. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o zhruba 12 miliard korun.

Hospodaření státu v mil. Kč:

leden-srpen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 saldo 10.008 -6440 22.226 5318 -89.578 -78.673 -87.275 leden-srpen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 saldo -67.022 -36.213 -14.758 18.969 81.189 15.632

Zdroj: MF