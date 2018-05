Praha - Meziroční inflace by se měla v následujících měsících podle většiny oslovených analytiků dostat nad dvě procenta a ke konci roku opět pod tuto hranici klesnout. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. Podle nich tak nemusí ČNB pospíchat se zvyšování úrokových sazeb.

Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zrychlil na 1,9 procenta z březnových 1,7 procenta. V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,3 procenta. Dubnová inflace je přitom podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela plně v souladu s květnovou předpovědí ČNB a zároveň překonala všechna tržní očekávání. Koruna tak na zveřejnění dnešních čísel reagovala posílením pod 25,50 Kč/EUR.

"Očekáváme, že se míra inflace v nejbližších měsících vrátí nad dvouprocentní úroveň. Pro rok 2018 odhadujeme průměrnou míru inflace 2,2 procenta," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský. I podle Zeisela bude inflace v průběhu dalších měsících pomalu zrychlovat. "V závěru roku však znovu zvolní a dostane se pod cíl ČNB. Její další zrychlení přijde až na začátku příštího roku," uvedl.

Za současné situace tak podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka nemusí centrální banka pospíchat se zvyšováním úrokových sazeb. "Tempo zpřísňování měnové politiky bude ovlivňovat také vývoj kurzu koruny. Posilování kurzu může částečně odpracovat zpřísnění měnových podmínek za úrokové sazby," uvedl.

Inflace by se měla i podle analytika UniCredit Bank Patrika Rožumberského dostat do léta nad dvě procenta, a to vlivem zdražení pohonných hmot a vysokého růstu mezd. "Pokud se zároveň kurz koruny proti euru udrží nad 25 korunami za euro, otevře se pro ČNB prostor pro další zvýšení úrokových sazeb. Tento krok nadále očekáváme v srpnu," uvedl.

Naopak podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy v dalších měsících inflace zůstane pod úrovní dvou procent, přičemž proti současné úrovni ještě mírně zvolní. Důvodem bude vyšší srovnávací základna v loňském třetím a začátkem loňského čtvrtého čtvrtletí. "Směrem do dalších měsíců letošního roku je stále pravděpodobnější, že se spotřebitelská inflace bude častěji pohybovat pod než nad hladinou dvou procent," uvedl také analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.