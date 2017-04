Bejrút - Šesti miliardami dolarů (152 miliardami Kč) slíbili účastníci dnešní dárcovské konference v Bruselu přispět letos na pomoc válkou zmítané Sýrii. V blízkovýchodní zemi mezitím pokračují boje, které si vyžádaly už 400.000 obětí. Šéf rebelů z provincie Idlib dnes odmítl tvrzení Ruska, že toxický plyn, který v úterý v Chán Šajchúnu zabil až 100 lidí, unikl z povstaleckého skladu zbraní. Stejně jako západní země včetně USA z něj viní vojska věrná prezidentovi Bašáru Asadovi. Použití chemických zbraní v Sýrii dnes odsoudil i český premiér Bohuslav Sobotka. Návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která měla chemický útok v Sýrii odsoudit, ale považuje za nepřijatelný Rusko, jež má v radě právo veta.

Miliardy dolarů od dárců ze sedmi desítek zemí mají být letos použity nejen na pomoc obyvatelům přímo v Sýrii, ale i syrským uprchlíkům usazeným zejména v okolních zemích. Například Česko podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka v Bruselu oznámilo, že poskytne 224 milionů korun.

Úterní chemický útok, který si kromě desítek mrtvých vyžádal také čtyři stovky zraněných, podle syrských povstalců i řady očitých svědků z řad civilistů spáchala letadla Asadových vojsk. "Každý viděl to letadlo, jak bombardovalo oblast plynem," řekl agentuře Reuters Hasan Hadž Alí, šéf Svobodné idlibské armády. Podle organizace Lékaři bez hranic oběti útoku vykazují příznaky toho, že byly zasaženy nejméně dvěma různými látkami. Jedna z nich může být sarin, druhá chlór.

Damašek popírá, že by útok spáchala jeho armáda. Ruské ministerstvo obrany dnes poskytlo vlastní vysvětlení incidentu. Plyn se podle něj uvolnil při výbuchu chemického skladu rebelů, který bombardovala syrská vládní letadla. Povstalci ale tvrdí, že v oblasti nemají žádné sklady zbraní ani továrnu na jejich výrobu a chemické zbraně prý ani nedokážou vyrobit. Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov uvedl, že podobný typ chemických zbraní jako v Chán Šajchúnu rebelové dříve použili také v syrském městě Halab (Aleppo). Rusko prý má jejich vzorky a předá je mezinárodním kontrolním orgánům.

V reakci na úterní útok dnes mimořádně zasedla Rada bezpečnosti OSN. Návrh rezoluce předložený Británií, Francií a USA chemický útok v Sýrii odsuzuje a vyzývá Damašek, aby plně spolupracoval s mezinárodními vyšetřovateli; hrozí i sankcemi v případě potvrzení, že v Sýrii byly k útoku použity otravné látky. Rusko, které má jako stálý člen RB právo veta, ale návrh považuje za nepřijatelný.

Útok dnes na dárcovské konferenci v Bruselu odsoudil i generální tajemník OSN António Guterres. Vyzval k důkladnému vyšetření činu a k potrestání viníků, aniž by naznačil, kdo podle něj za útokem stojí. Podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona ale důkazy jednoznačně ukazují na Asadovy síly. Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel vyzval Rusko, aby podpořilo rezoluci v Radě bezpečnosti. K přijetí rezoluce vyzval i francouzský prezident François Hollande. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, jehož země se dnešní dárcovské konference v Bruselu nezúčastnila, označil Asada za vraha.

Americký prezident Donald Trump považuje útok za "děsivý" a za "hrůznou urážka lidstva". "Tyto ohavné činy Asadova režimu nelze tolerovat," prohlásil. Velvyslankyně USA v OSN Nikki Haleyová předtím ostře kritizovala Rusko, že nedokáže krotit svého syrského spojence. Naznačila, že USA by mohly podniknout i jednostrannou akci, pokud OSN selže.

Český premiér Bohuslav Sobotka dnes uvedl, že česká vláda odsuzuje jakékoli použití chemických zbraní. Uzavření české ambasády v Sýrii ale nepovažuje za vhodnou reakci na incident. Znamenalo by podle něj pouze to, že bychom méně věděli o tom, co se v Sýrii odehrává. České velvyslanectví je v Damašku poslední z ambasád zemí EU. Možnost odvolání velvyslankyně Evy Filipi ze Sýrie dříve v Bruselu naznačil ministr zahraničí Zaorálek.