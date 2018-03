Praha - Podmínkou pro zapojení výtvarníků do konečné podoby stanic trasy pražského metra D je jejich spolupráce s architekty stanic. Vycházet pak musí z již vypracovaných návrhů, které rozvinou. ČTK to dnes za Metroprojekt sdělil Jakub Hynek. Náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice) v pondělí řekla, že soutěž na podobu nelze vypsat kvůli chybějícímu svolení projektantů. Proti původně podobě protestovali Pražané i odborníci a město slíbilo výtvarnou soutěž. Trasa D má v první fázi vést z Pankráce do Písnice a odlehčit trase C.

Výtvarníci mají podle firmy designově rozvinout již existující architektonický návrh a spolupracovat s architekty stanic. "Když si chcete postavit dům, architekt vám navrhne, jak má vypadat v jednotě jeho funkce a vzhledu, aby naplňoval vaše každodenní požadavky. Pak si můžete přizvat designéra nebo výtvarníka, aby vám navrhl interiér, například nábytek, koberce, obrazy nebo dekorace. Oba musí na návrhu spolupracovat," uvedl generální ředitel Metroprojektu David Krása.

Vypsání architektonických soutěží žádaly v petici tisíce lidí. Město poté přislíbilo alespoň výtvarnou soutěž, která by nezasahovala do již schváleného projektu, ale spíš jen do jeho vzhledu, například použitých povrchů nebo osvětlení.

Kolínská v pondělí sdělila, že město nebude moci soutěž vyhlásit. "V pátek k tomu bylo jednání, kde se nepovedlo najít řešení. Myslím si, že je to ostuda tohoto města," řekla. Důvodem je chybějící svolení od firmy Metroprojekt, aby se vzdala autorských práv a umožnila vybrat novou výtvarnou podobu stanic. To Metroprojekt odmítl, pouze prý požaduje, aby budoucí výtvarný design respektoval základní principy již hotového a schváleného architektonického návrhu.

Metro D spojí centrum s jižní částí města. Nejprve se začne stavět úsek z Pankráce do Písnice. V další fázi pak zbylé dvě stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Stavba první části by měla být hotova do roku 2022, zda bude předpokládaný termín dodržen, ale není jasné. Zatím se nepodařilo vykoupit všechny pozemky nutné pro stavbu za odhadovaných 51,4 miliardy korun.