Ostrava - Je to taková metamorfóza krtka na programátora. Tak svou cestu za novou prací ve zkratce popsal pětačtyřicetiletý bývalý horník z Dolu Paskov Martin Adamec. Dnes nastoupil do intenzivního tříměsíčního vzdělávacího kurzu. Na jeho konci by měl jako začínající programátor znát aspoň částečně některé programovací jazyky či vytvářet v internetovém prostředí databáze. Adamec věří, že uplatnění najde. "Baví mě to. Ale náročný je tento obor dost. Není to pro každého. Cesta bude dlouhá," řekl dnes ČTK.

Vyučený automechanik práci v hornictví vzal v roce 1997 hlavně kvůli šanci získat byt. Rodina se měla rozrůst o potomka. Potřebovala proto sociální jistoty. Dočasné řešení, jak se práce v dole původně jevila, nakonec vydrželo téměř 20 let. Pracoval v údržbě jako revizní zámečník. Možná by vydržel ještě déle. Nový směr ale Adamec jako řada dalších jeho kolegů začal hledat až v okamžiku, kdy se OKD dostalo do současných ekonomických problémů. Důl Paskov je v útlumu. Celé OKD je od loňského května v úpadku.

Programování podle něj bylo logickou volbou. "K počítačům jsem měl blízko už od mládí," řekl. První počítač si s bratrem koupil v roce 1993 za několik desítek tisíc korun. "Bylo to vymazlené PC 386 s jehličkovou tiskárnou, klávesnicí, myší a instalovaným operačním systémem Windows 3.1.," dodal. S přístrojem začal i experimentovat. Hlavně v okamžicích, když nastaly softwarové problémy. Byl schopen odstranit je sám, později začal pomáhat i kamarádům. S programováním ale zkušenosti nemá žádné.

Od loňského přihlášení do speciálního projektu Razíme cestu věnovanému právě přeškolení horníků na programátory do dnešního zahájení kurzu uplynula doba, jejíž součástí bylo i domácí samostudium. "Zájemci se museli naučit základní věci o programování. Tak, aby věděli, o čem pak bude řeč," řekl ČTK Tomáš Ervín Domdrovský ze společnosti LMC, která projekt iniciovala a financuje.

Postoupit do konečného kurzu mohli jen ti, kteří nejdřív složili zkoušky. Z původních 39 zájemců se to zatím podařilo jen čtyřem. Další tři ještě zkoušky budou skládat. Ostatní odpadli, protože zjistili, že programování není pro ně to pravé. Jiní dostali jinou, konkrétnější nabídku práce. Rozhodli se dál nevzdělávat a skončili. "Tušil jsem, že to bude náročné, a to se splnilo. Hlavně bylo nutné pochopit principy programování," svěřil se Adamec.

Dnes do kursu nastoupil se třemi dalšími kolegy z Dolu Paskov. Čeká je tříměsíční výuka. Třikrát týdně budou dojíždět do učebny Centra celoživotního vzdělávání, které funguje při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Po jeho skončení úspěšné absolventy čeká už placená stáž v konkrétní firmě. "Buď přímo u nás či v napojených společnostech," uvedl Domdrovský. Podle něj je zájem o programátory mezi zaměstnavateli velký. Někteří už dnes o přeučené horníky mají zájem. Jen v Ostravě a okolí je poptávka po víc než třech stovkách pracovníků v odvětví informačních technologií.

Společnost OKD je od loňského května v úpadku, do potíží se dostala kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Firma sama na sebe podala insolvenční návrh, pohledávky za více než 23 miliard přihlásilo 550 věřitelů, více než 17 miliard ale insolvenční správce popřel. Věřitelé schválili reorganizační plán, který předpokládal nalezení strategického partnera. Žádná nabídka nepřišla, počátkem dubna tak firma uzavřela smlouvu se státní společností Prisko. V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje přes 10.000 lidí. Příští rok chce firma zavřít doly Darkov a Lazy, ze kterých by podle dřívějších informací mělo odejít víc než 2000 lidí. Na konci března už firma ukončila těžbu ve ztrátovém Dole Paskov, odkud odešlo víc než 1000 lidí.