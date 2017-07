Berlín - Plná zaměstnanost do roku 2025 je jedním z ústředních bodů volebního programu německé vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) a její sesterské bavorské Křesťanskosociální unie (CSU). Program dnes v Berlíně představila kancléřka Angela Merkelová a bavorský premiér Horst Seehofer. Další prioritou je bezpečnost. Parlamentní volby se v Německu budou konat 24. září.

"Blahobyt a bezpečnost pro všechny" je podle Merkelové heslo, kterým by se dal shrnout předvolební program, který dnes jednomyslně schválila předsednictva CDU i CSU. Plnou zaměstnanost definovala jako počet nezaměstnaných nižší než tři procenta. V současnosti se míra nezaměstnanosti v Německu pohybuje kolem 5,5 procenta. Vyšší bezpečnosti chtějí konzervativci dosáhnout především navýšením počtu policistů.

V hospodářské oblasti Merkelová slíbila voličům, že CDU/CSU nezvýší daně ani zadlužení země. Od roku 2020 chce postupně odbourávat takzvaný solidární příplatek k daním určený na obnovu a rozvoj spolkových zemích bývalé NDR. Investovat chce především do infrastruktury, vzniknout by ale mělo podle představ konzervativců během následujících čtyř let také 1,5 milionu nových bytů.

Soustředit se strany chtějí také na digitalizaci, upravit hodlají v případě volebního vítězství i zákon o přistěhovalectví kvalifikovaných pracovních sil. Ty by mohly do země přicházet v případě, že prokážou, že mají zajištěné konkrétní pracovní místo.

Zlepšit by konzervativní strany CDU/CSU chtěly v nadcházejícím volebním období také postavení rodin s dětmi, podílet se hodlají i na zlepšení situace v Africe, odkud do Evropy proudí značná část migrantů. Merkelová na tiskové konferenci hovořila o "Marshallově plánu" pro Afriku. V případě migrantů, kteří již na území Německa jsou, chtějí konzervativci podporovat jejich integraci.

Požadavek bavorské CSU na horní hranici počtu ročně přijímaných migrantů se ve společném programu CDU/CSU neobjevil. Seehofer ale zdůraznil, že jeho strana tento požadavek navzdory neshodě se sesterskou stranou do svého vlastního programu pro Bavorsko zapracuje. Ročně chce přijímat maximálně 200.000 migrantů. Merkelová, která s limitem dlouhodobě nesouhlasí, podotkla, že se CDU a CSU shodují v tom, že se situace z roku 2015, kdy do Německa přišlo téměř 900.000 migrantů, nesmí opakovat.

Kancléřka Merkelová se v zářijových volbách bude ucházet již o čtvrtý mandát v čele spolkové vlády. Poprvé se kancléřkou stala v roce 2005. Aktuální předvolební průzkumy připisují CDU/CSU 37 až 40 procent hlasů. Druzí sociální demokraté v čele s Martinem Schulzem by v případě konání voleb nyní získali 23 až 26 procent hlasů. Do Spolkového sněmu by se zřejmě dostaly ještě další čtyři strany: Zelení, Levice, liberálové z FDP a pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD).