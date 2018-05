Berlín - Německé výrobce automobilů dost možná nečekají povinné úpravy hardwaru, které by vedly ke snížení emisí. Velmi skepticky se k nim dnes totiž ve svém projevu v parlamentu vyjádřila německá kancléřka Angela Merkelová (CDU), podle níž není možné oslabit automobilový průmysl tak, že nebude mít možnost investovat do budoucnosti.

O nutnosti snížit emise oxidu dusičitého (NO2) úpravou naftových aut se v Německu mluví kvůli tomu, že asi 70 zdejších měst loni překročilo maximální povolené hodnoty NO2, a v některých z nich proto hrozí zákazy jízdy části dieselových vozů. Automobilky Volkswagen, BMW, Daimler a Opel se sice loni zavázaly k softwarovým úpravám u zhruba 2,8 milionu naftových vozů, což ale podle expertů k dostatečnému snížení emisí nepovede. Ve hře jsou proto i úpravy hardwaru, které mohou spočívat například v instalaci nových katalyzátorů.

Šéfka vlády Merkelová, která jde podle kritiků automobilkám dlouhodobě příliš na ruku, je k nim ale velmi skeptická. V narážce na manipulace automobilek s emisemi dnes sice poznamenala, že musí samy získat zpět ztracenou důvěru. "Nemůže ale být v našem zájmu, že politickými opatřeními oslabíme automobilový průmysl tak, že už nebude mít sílu na skutečné investice do budoucnosti," uvedla.

Vyjádřila také přesvědčení, že by hardwarové úpravy u jednoho vozu nejspíše stály tisíce eur a dva až tři roky by se jim musela věnovat velká část inženýrů. "Je to ta pravá práce pro automobilový průmysl?" tázala se Merkelová, podle níž je spíše nutné automobilkám říci, aby investovaly do mobility budoucnosti.

O dalším postupu v otázce snižování emisí NO2 by německá vláda měla jednat v příštích týdnech.