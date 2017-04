Berlín - Je důležité omezit škody v souvislosti s vystoupením Británie z Evropské unie, je přesvědčena německá kancléřka Angela Merkelová. Brexit vnímá jako nepříjemný a negativní. Řekla to dnes v Berlíně po jednání s premiéry ČR a Slovenska Bohuslavem Sobotkou a Robertem Ficem. Ti vyslovili přesvědčení, že 27 zbývajících zemí musí při vyjednávání s Británií postupovat jednotně.

Británie dvouletý proces vystoupení z EU oficiálně zahájila minulý týden. Ostatní země unie zatím dávají najevo, že budou o brexitu vyjednávat společně.

To dnes ocenil Fico, podle něhož je 27 zemí schopných vyjednat podmínky efektivněji, než kdyby postupovaly jednotlivě. Unie by podle něj také udělala velkou chybu, kdyby dovolila, aby výsledkem jednání bylo silnější postavení Británie než předtím. Vystoupení z unie podle něj nemůže být výhodnější, než setrvání v tomto unikátním spolku.

Sobotka vyjádřil přesvědčení, že brexit je možné vnímat i jako výzvu. "Je to také výzva, abychom si znovu uvědomili, co nás spojuje," uvedl na společné tiskové konferenci. EU by podle něj měla přemýšlet, jak Evropu učinit praktičtější a užitečnější pro občany.