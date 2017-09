Berlín - Summit EU by se podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) měl v říjnu zabývat vztahy s Tureckem, včetně možnosti pozastavit nebo ukončit vyjednávání o vstupu této země do Evropské unie. Merkelová to dnes řekla v projevu před Spolkovým sněmem, který zasedá naposledy před parlamentními volbami 24. září.

"Turecko stále více opouští cestu právního státu," poznamenala Merkelová, která to považuje za znepokojující. Slíbila, že ona i vláda udělají vše pro to, aby Ankara propustila podle ní bezdůvodně zadržované německé občany. Vývoj v Turecku vede k úvahám o novém uspořádání vztahů s touto zemí, uvedla také. Navrhne proto, aby se tématu v říjnu věnovala Evropská rada, tedy summit EU.

"Budu se zasazovat o to, abychom postupovali rozhodně a abychom postupovali společně s našimi evropskými partnery," uvedla také šéfka německé vlády. Kdyby se evropské země o svém postupu před očima tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana hádaly, oslabilo by je to, míní. Zároveň poznamenala, že není možné zapomínat na mnoho občanů Turecka, kteří nepatří do Erdoganova tábora.

Vztahy s Tureckem byly i předmětem nedělní televizní debaty mezi Merkelovou a jejím vyzyvatelem v boji o post na čele německé vlády Martinem Schulzem (SPD). Schulz se v diskusi vyslovil pro ukončení vyjednávání o vstupu Turecka do unie. Merkelová poznamenala, že si vstup Turecka do EU nikdy nepřála, a uvedla, že pro zastavení rozhovorů je nejprve potřeba shoda všech unijních členů.

Vztahy Německa, kde žije několikamilionová turecká menšina, a Turecka jsou už od loňska velmi napjaté. V poslední době k jejich dalšímu zhoršení přispělo i zadržení několika německých občanů v Turecku.