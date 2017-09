Berlín - Měla to být nejtěžší volební kampaň v jejím životě, nakonec se ale zdá, že německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) letošní parlamentní volby znovu jasně vyhraje. Třiašedesátiletá politička tak zřejmě po hlasování, které se uskuteční 24. září, už počtvrté v řadě stane na čele vlády a vyrovná se velikánům německé historie Konradu Adenauerovi a Helmutu Kohlovi. Na to, jak je možné, že je i po 12 letech ve funkci tak politicky silná, se ale odpověď nehledá snadno. Martin Schulz (SPD) měl být mužem, který konečně porazí Merkelovou. Nyní se ale zdá, že jí stejně jako jeho předchůdci podlehne.

"Nemám tušení, nevím," odpovídá na tuto otázku padesátník Bernard Schmiede, který na konci srpna Merkelovou přišel podpořit na její předvolební vystoupení do Quedlinburgu v Sasku-Anhaltsku. "Já to prostě nedokážu pochopit, nerozumím tomu," říká s pokrčením ramen zase Enrico Komning, který v Meklenbursku-Předním Pomořansku kandiduje za protiimigrační a protiislámskou Alternativu pro Německo (AfD), která se vůči Merkelové tvrdě vymezuje.

Většinou až na opakované dotazy začínají příznivci dlouholeté šéfky Křesťanskodemokratické unie (CDU) hovořit o tom, že se jim líbí její věcnost, pragmatičnost nebo to, že stojí nohama pevně na zemi. Mluví také o rozsáhlých zkušenostech a kontaktech Merkelové, její schopnosti obrousit hrany u kontroverzních témat nebo o tom, že se Německu daří velmi dobře. "Kdo by to dělal lépe?," ptají se také často.

Právě pocit, že rodačka z Hamburku nemá na německé politické scéně reálnou alternativu, se zrcadlí i v průzkumech veřejného mínění, podle nichž by si ji v čele vlády znovu přálo více než dvakrát tolik Němců než jejího vyzyvatele Martina Schulze ze sociální demokracie. Vnímaný nedostatek alternativ byl dobře patrný i v jedné z nedávných televizních debat o politice. "Merkelová nebo Merkelová?", stálo v jejím názvu.

Do karet dceři evangelického teologa, která vyrůstala ve východním Německu, hraje podle odborníků i dobrá ekonomická kondice země, většinová spokojenost Němců s vlastní situací, poměry uvnitř CDU nebo neklidná situace na mezinárodní scéně. "Předpokladem pro (silnou pozici Merkelové) je relativně stabilní ekonomická situace," vysvětluje politolog z univerzity v Erfurtu Andreas Anter s odkazem na velmi nízkou nezaměstnanost a obrovské přebytky zahraničního obchodu.

"Pak je tu vnitrostranická dimenze. Angela Merkelová má svoji stranu pevně v rukou," podotýká Anter s tím, že se jí podařilo všechny potenciální soupeře eliminovat. Na vrcholu migrační krize sice Merkelové i její straně poměrně výrazně klesla podpora a média dokonce spekulovala o tom, jestli se jí někdo na čele CDU i vlády nepokusí nahradit, nakonec ale situaci ustála.

Právě kvůli migrační krizi a otevřené uprchlické politice přišla konzervativní unie CDU/CSU o část pravicových voličů, které jí přebrala AfD, u jejíchž podpůrců Merkelová dodnes budí vášnivé emoce, jež jsou jedním z mála faktorů, který jí komplikuje jinak celkem pohodovou kampaň. "Paní Merkelová je podvodnice a lhářka," shrnuje hněv části Němců jednou větou východoněmecký důchodce Gerhard Kroos. Na druhé straně CDU/CSU z velké části ovládla politický střed, takže jí aktuální průzkumy přisuzují podporu kolem 38 procent voličů.

K podpoře političky, které se někdy přezdívá maminka (Mutti), pomáhá i pocit nejistoty z vývoje ve světě. "Když panuje neklid v zahraničních otázkách, tak z toho vždy profituje ten, kdo je momentálně v úřadu," říká politolog z univerzity v Düsseldorfu Stefan Marschall, který poukazuje na vývoj ve Spojených státech, Turecku nebo situaci kolem brexitu.

V neposlední řadě kancléřce - stejně jako jejím předchůdcům Adenauerovi a Kohlovi - nahrává to, čemu Němci říkají bonus pro držitele úřadu. "Hraje to velmi důležitou roli, protože politik, který je v úřadu, může vždy poukázat na to, že je kompetentní, že ví, jak na to," konstatuje politolog Anter, podle něhož vystudovaná fyzička právě na touhu voličů po kontinuitě sází.

Jestli bude Merkelová v pozici kancléřky německým občanům kontinuitu nabízet déle než její předchůdci Adenauer (v čele vlády 1949-63) a Kohl (1982-98) se teprve uvidí, zatím se ale rozhodně nezdá, že by svou kancelář v sedmém patře berlínského kancléřství musela v nejbližších letech opustit.

Schulz byl velkou nadějí SPD, Merkelové ale zřejmě znovu podlehne

Martin Schulz byl ještě na jaře velkou nadějí německé sociální demokracie; měl být mužem, který po 12 letech konečně porazí kancléřku Angelu Merkelovou (CDU). Necelé dva týdny před parlamentními volbami to ale vypadá tak, že Merkelové stejně jako trojice jeho předchůdců podlehne. Navíc hrozí, že svou stranu dovede k nejhoršímu výsledku od vzniku spolkové republiky.

Když byl Schulz v lednu nominován na kandidáta na kancléře, vzbudilo to v sociální demokracii vlnu nadšení. Do strany vstupovaly tisíce lidí, preference šly prudce vzhůru a brzy dosáhly úrovně konzervativní unie CDU/CSU, zemí se zdánlivě začínala šířit atmosféra změny. Mnozí v té době pochybovali, jestli strany CDU/CSU vůbec na Schulze najdou recept a dokážou jeho rozjetý vlak, jak o něm s oblibou psala média, zastavit.

"Příznivci SPD v Schulzovi viděli svým způsobem mesiáše," říká o období, kdy se internetem šířilo heslo "Čas pro Martina", politolog univerzity v Lipsku Hendrik Träger. "Bylo to přehnané nadšení a bylo celkem zřejmé, že nemůže vydržet měsíce," podotýká zase odborník z Technické univerzity v podkrušnohorském městě Chemnitz Eric Linhart.

To se potvrdilo už v březnu, kdy SPD při zemských volbách v západoněmeckém Sársku nedokázala dobré preference přetavit do skutečných volebních výsledků a prohrála s CDU o více než 11 procentních bodů. "Schulzův vlak" zpomalil, psala tehdy média. Další jasná porážka v květnovém zemském hlasování v severoněmeckém Šlesvicku-Holštýnsku s sebou přinesla titulky o vykolejení "Schulzova vlaku". Po třetí porážce v řadě, tentokrát v tradiční baště SPD - Severním Porýní-Vestfálsku - už o žádném vlaku nemohla být ani řeč.

Z trojice porážek se sociální demokracie dodnes úplně neoklepala a na celonárodní úrovni na konzervativní unii CDU/CSU ztrácí kolem 15 procentních bodů. Výrazně klesla i osobní obliba Schulze, kterého si předtím SPD do svého čela zvolila 100 procenty hlasů. Podle odborníků k negativnímu vývoji jedenašedesátiletý politik přispěl tím, že se během trojice jarních zemských voleb příliš stáhl do pozadí. Nepomohlo ani otálení se zveřejněním programu, který by ukázal, jak chce bývalý předseda Evropského parlamentu naplnit své tolikrát opakované heslo o sociální spravedlnosti.

"Ukázalo se, že Schulz je velmi slabá figura, která nevede dobrou předvolební kampaň, nemá dobrá témata," hodnotí předsedu sociálních demokratů tvrdě politolog Andreas Anter z univerzity v Erfurtu. Témata se muži, který v mládí překonal těžké problémy s alkoholem, hledají těžko i proto, že jeho hlavním soupeřem jsou CDU/CSU, s nimiž jeho strana poslední čtyři roky sedí ve vládě.

Pro Schulze, jehož SPD od roku 1998 nechyběla s výjimkou čtyř let v žádné spolkové vládě, je složité ukázat, že by oproti současné šéfce vlády představoval výraznější změnu. Zemi se navíc v posledních letech velmi dobře ekonomicky daří, a tak někdejší starosta západoněmeckého Würselenu na Merkelovou útočí především tvrzením, že nemá plán pro budoucnost a že se sociálnědemokratickým kancléřem Německo dokáže víc.

Situaci vyučenému knihkupci neulehčuje ani to, že se Merkelová podle některých vyhýbá věcné diskuzi o konkrétních tématech. Minulý kandidát SPD na kancléře Peer Steinbrück se nechal slyšet, že Merkelová je jako kus mýdla, které člověku neustále vyklouzává z ruky. Navíc má Schulz na řadu zásadních otázek velmi podobný názor jako šéfka křesťanských demokratů, ať už jde o migraci, evropskou politiku nebo vzdělávání. "Martin Schulz na mě působí spíše tak, že by se s Angelou Merkelovou dobře doplňoval, než že by ji měl nahradit," vyjadřuje názor řady Němců podnikatel Volker Stein z ostrova Usedom na severovýchodě Německa.

V Německu se někdy v žertu říká, že nikdo s příjmením začínajícím na S nemůže Merkelovou porazit. Prohrál s ní už Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier i Peer Steinbrück. Ani Schulz, zdá se, tuto "kletbu" neprolomí. Jeho SPD má nyní podporu kolem 22 procent voličů, což by představovalo její nejhorší výsledek v dějinách spolkové republiky.