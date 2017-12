Los Angeles - Nikdy neporaženého profesionálního boxera Floyda Mayweathera možná čeká pořádný debakl. Ne však v ringu, ale na basketbalovém hřišti. Bývalý mnohonásobný mistr světa si totiž "dovolil" vyzvat k duelu jeden na jednoho legendu NBA Kobeho Bryanta, navíc o milion dolarů (21,7 milionu korun).

Čtyřicetiletý Mayweather podle mnohých neuváženě a impulzivně oslovil o rok mladšího Bryanta na jeho instagramu. V komentáři u jednoho z basketbalistových příspěvků uvedl: "Jsem připraven zahrát si s tebou jeden na jednoho o 1,000.000 dolarů".

Pokud by byla výzva myšlena vážně a k souboji by skutečně došlo, za rovných podmínek by si nejspíš Mayweather ani neškrtl. Pětinásobný vítěz NBA Bryant je nejen o 25 cm vyšší, ale logicky nesrovnatelně šikovnější s míčem a ve hře jeden na jednoho by s ním měla problémy drtivá většina profesionálních basketbalistů.

Ačkoli se částka milion dolarů může zdát bláznivá, ani pro jednu z amerických sportovních hvězd příliš neznamená. Podle magazínu Forbes si Mayweather během úspěšné kariéry vydělal 785 milionů dolarů, Bryant ještě o zhruba 15 milionů víc.