Brusel/Londýn - Británie bude po brexitu usilovat o co "nejhlubší a nejširší" partnerství s Evropskou unií, které by co nejlépe vyhovovalo zájmům a potřebám obou stran. Uvedla to britská premiérka Theresa Mayová v projevu věnovaném tomu, jak si Londýn představuje budoucí vzájemné vztahy s Evropskou unií.

V pozorně sledovaném vystoupení v londýnském Mansion House Mayová kromě jiného uvedla, že budoucí obchodní dohoda musí obsahovat zcela nezávislý arbitrážní mechanismus. Británie totiž podle ní odmítá jurisdikci evropského soudu, přestože britské soudy budou moci k jeho rozhodnutím přihlížet stejně, jako mohou zohledňovat názory dalších zahraničních soudů. Důležitý podle Mayové bude trvalý dialog a konzultace obou stran.

"Musíme se čelem postavit k faktu, že toto je vyjednávání a ani jedna strana nedostane přesně to, co by chtěla," vzkázala Mayová do Bruselu. K uzavření co nejlepší dohody je podle ní třeba "odvážné a kreativní" myšlení, stávající modely ekonomických partnerství totiž podle ní nebudou dostačující.

Mayové dnešní vystoupení sleduje EU se zájmem, neboť britskou vládu řadu týdnů žádala o přesnější popis toho, jak si budoucí vztahy představuje. Svůj vlastní pohled chce 27 zemí unie odsouhlasit na summitu koncem měsíce. Ve čtvrtek jednal s Mayovou v Londýně šéf Evropské rady Donald Tusk, který tehdy známé britské představy o budoucnosti vztahů označil za něco zcela založeného na iluzích.

Unie přitom dává dlouhodobě najevo, že Británie si v budoucnosti nemůže ve vzájemných vztazích jen vybírat "třešničky" toho, co se jí hodí. Mayová dnes kontrovala poznámkou, že libovolná obchodní dohoda v zásadě určuje míru přístupu na trhy partnera či partnerů. "Pokud je tohle vybírání třešniček, tak každá obchodní dohoda je vybírání třešniček," poznamenala. Chybou by podle ní ale bylo, kdyby v budoucí dohodě nebyly práva a závazky jejích účastníků v rovnováze.

Premiérka Mayová dnes zdůraznila, že Británie bude mít zájem o pokračování úzké vazby s EU, pokud jde o unijní standardy a regulace. Ty by i v budoucnu měly zůstat nejméně na stejné úrovni jako v EU a tedy velmi podobné těm unijním. Britské právo by mělo podle ní v těchto věcech dosáhnout podobných výsledků jako právo unijní, byť třeba jinou cestou.

Umožnit to má hladký pohyb zboží přes hranici, i když Mayová připustila, že přístup na unijní trh se po brexitu zhorší. "Odcházíme z jednotného trhu. Život bude jiný," upozornila.

Šéfka britské vlády dnes ostatně zmínila možnost budoucího celního partnerství své země s EU, kdy by britské tarify v zásadě odpovídaly těm unijním či možnost jejich velmi úzké koordinace.

Mayová při následných odpovědích na otázky novinářů upozornila, že v referendu o brexitu v roce 2016 Britové rozhodli, že chtějí opět převzít kontrolu nad "našimi penězi, zákony a hranicemi".

"A to přesně budeme dělat. Ano, jsou oblasti, kde z ekonomického úhlu pohledu firmy říkají, že má smysl pokračovat na podobném základě jako dosud a udržet tak dobré obchodní vztahy. Ale rozhodnutí o těchto pravidlech bude na našem parlamentu," vysvětlila.

Potřeba bude nová dohoda o ochraně dat, upozornila Mayová, Británie však nebude součástí unijního jednotného digitálního trhu.

Británie by ale chtěla i po brexitu a konci následného časově omezeného přechodného období zůstat v některých unijních agenturách, včetně převzetí odpovídajících finančních závazků. Mayová zmínila například oblasti léčiv nebo chemického či leteckého průmyslu. Přeje si také co nejtěsnější budoucí spolupráci v energetice či dopravě, významnou roli v jednáních bude mít otázka finančních služeb.

Mayová dnes také zdůraznila, že stejně jako je nepřijatelný vznik standardní hranice mezi Irskem a Severním Irskem, bylo by nepřijatelné rozbít jednotu vnitřního britského trhu a dopustit c Irském moři celní hranici v rámci Británie. Řešení kolem irské hranice nemůže podle ní najít Londýn samostatně a tak o věci budou nyní jednat zástupci britské a irské vlády.

Premiérka na začátku své řeči v Londýně poděkovala všem, kdo v Británii nyní zasažené sněhovou bouří Emma pomáhají ostatním.