Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) navrhne růst platů v sociálních službách, v přímé péči o 5,1 procenta a ostatním pracovníkům, jako jsou uklízečky, kuchařky a také vedoucí pracovníci, o 9,4 procenta. Od července by jim platy stouply o 700 až o víc než 1000 korun měsíčně. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). O lepší platové podmínky usiluje Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, před dvěma týdny zahájil kampaň Konec levné práce v sociálních službách.

Marksová navrhne změnu v zákoně o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Sociální pracovník v sociálních službách by si tak mohl přilepšit o víc než 1000 korun měsíčně a pracovník v sociálních službách zhruba o 900 korun. "Uklízečka nebo jiný pomocný personál by mohl v peněžence měsíčně najít cca 700 Kč navíc," uvedlo ministerstvo. Pracovníci, kteří nejvíce pečují o klienty v sociálních službách, mají podle odborářů hrubý měsíční příjem kolem 18.000 korun včetně přesčasů, sobot, nedělí a nočních služeb.

MPSV předloží vládě také variantu, kterou prosazují odbory a podle níž by pracovníci v přímé péči měli být odměňováni jako zdravotní personál. Celkově by jim tak mohly platy vzrůst zhruba o 20 procent, což obnáší 4000 korun měsíčně navíc. "Pokud by vláda schválila tuto variantu, bylo by potřeba dofinancovat sociální služby o necelých 900 milionů korun," uvedlo MPSV.

Marksová bude zároveň požadovat pro sociální služby další peníze v souvislosti se zvýšením platových tarifů o čtyři procenta od loňského listopadu, s nímž pro letošek ministerstvo financí nepočítá ve státním rozpočtu. Potřeba je 442 milionů korun. "Sociální služby by tak potřebovaly dofinancovat od 1. července 2017 částkou téměř 1,35 miliardy korun," vyčíslilo ministerstvo.

V sociálních službách v Česku pracuje zhruba 100.000 lidí. "Jestliže za fyzicky a hlavně psychicky těžkou práci dostanou peníze, ze kterých stěží uživí sebe a svoje rodiny, nemůžeme se divit, že odchází pracovat třeba do supermarketu," uvedla Marksová. Podle MPSV jsou například v obchodních řetězcích proti sociálním službám platy vyšší o pět až osm tisíc korun.

MPSV uvedlo, že v posledních čtyřech letech posílá peníze na zvýšení platů v sociálních službách ze svých rezerv. "V roce 2014 šlo na zvýšení platů pracovníků v sociálních službách 338 milionů, v roce 2015 to bylo již 720 milionů a loňský rok 650 milionů korun," napsalo ministerstvo.

Podle odborářů jsou nyní sociální služby v personální krizi, na volná místa není možné najít zaměstnance, což ohrožuje stabilitu celého systému péče. O 50 klientů se často starají tři až čtyři pečovatelé ve dvanáctihodinových službách a jeden pracovník v noci, tvrdí Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Chybí prý sociální pracovníci, kteří musí mít vysokoškolské vzdělání a odcházejí raději za lepšími platy do různých firem. Velké potíže jsou se zajištěním zdravotníků, ale i uklízeček a techniků.