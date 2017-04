Paříž - Bývalý člen socialistické vlády, nyní nezávislý centrista Emmanuel Macron a předsedkyně krajně pravicové Národní fronty (FN) Marine Le Penová by v prvním kole francouzských prezidentských voleb získali shodně 25 procent hlasů, ale ve druhém kole by Macron svou soupeřku porazil poměrem 61 ku 39 procentům. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který si nechal zpracovat deník Le Monde.

V rámci ankety bylo mezi 31. březnem a 2. dubnem osloveno 14.300 lidí, což je podle listu jeden z nejširších vzorků v dosavadních sondážích.

Šedesát čtyři procent lidí si je podle průzkumu jisto, kterému kandidátovi odevzdají svůj hlas, což je oproti předchozí anketě nárůst o pět procentních bodů. Naopak jen 66 procent voličů si je jistých, že půjde k urnám. V kategorii do 35 let je to dokonce jen 58 procent.

Konzervativní kandidát François Fillona by v prvním kole získal 17,5 procenta hlasů a skončil by třetí. Fillon byl přitom původně favoritem celých prezidentských voleb, o své vedení přišel kvůli kauze se zaměstnáváním své manželky coby poslanecké asistentky. Na Fillona se dotahuje s 15 procenty kandidát radikální levice Jean-Luc Mélenchon, který doposud patřil rovněž spíše k beznadějným aspirantům na prezidentskou funkci.

Na francouzského prezidenta letos kandiduje celkem 11 politiků, kteří získali potřebných alespoň 500 podpisů od volených zástupců. Dvoukolová prezidentská volba se koná 23. dubna a 7. května. Všech 11 kandidátů se dnes večer sejde v televizní debatě.