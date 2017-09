Hradec Králové - Lukáš Nečesaný, který se před Krajským soudem v Hradci Králové zodpovídá z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích, dnes řekl, že trvá na své nevině. Hradecký soud se případem začal znovu zabývat poté, co Nejvyšší soud (NS) zrušil pravomocný rozsudek, který Nečesaného poslal na 13 let do vězení. Nejvyšší soud rozhodl také o tom, že kauzu má na starosti nový soudce. Hlavní líčení je naplánované i na čtvrtek 7. září a pak na 20. a 21. září.

"Od začátku trvám na své nevině, skutek, který je mi kladen za vinu, jsem nespáchal. Skutek je odporným činem a modlím se, aby pravý pachatel byl konečně potrestán," řekl dnes ve své stručné výpovědi pětadvacetiletý Nečesaný. Na dotaz soudu uvedl, že nyní studuje školu v Příbrami a bydlí společně s manželkou a dcerou. Soud po Nečesaného výslechu hlavní líčení přerušil do čtvrtečních 9:15, na 9:30 má naplánovaný výslech přepadené kadeřnice.

Video: Hradecký soud začal znovu projednávat případ Lukáše Nečesaného 06.09.2017, 11:50, autor: sja/syk, zdroj: ČTK

Soud dnes ráno začal čtením obžaloby, předseda senátu Miroslav Mjartan poté téměř celý den s přestávkami četl protokol o dosavadním průběhu hlavního líčení, s čímž souhlasili státní zástupkyně Lenka Faltusová i Lukáš Nečesaný.

"Myslím si, že pokud bychom to chtěli dělat jinak, tak by to byla víceméně obstrukce vůči soudu a to si myslím, že obhajoba nemá zapotřebí," řekl novinářům jeden z Nečesaného obhájců Oldřich Chudoba. Nechtěl se vyjadřovat k tomu, jak by se soud mohl rozhodnout. "Jsme na samém počátku hlavního líčení a bude věcí soudu, jak bude posuzovat jednotlivé důkazy," dodal Chudoba. K zahájení nového hlavního líčení se dnes nechtěl vyjadřovat ani Nečesaný.

Útok v hořickém kadeřnictví se stal v únoru 2013. Pachatel kadeřnici opakovaně udeřil do hlavy polenem a ukradl jí několik tisíc korun. Vážně poraněné ženě zachránili život lékaři.

Původní senát hradeckého soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek napodruhé znovu uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud pak verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud v květnu 2015 rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesaného loni v dubnu znovu uznal vinným a uložil mu 13 let vězení, odvolací soud pak rozsudek potvrdil. Následovalo úspěšné dovolání, loni v prosinci Nejvyšší soud trest Nečesanému opět přerušil a následně bylo oznámeno, že předchozí rozsudek zrušil. Podle NS hradecký soud selektivně hodnotil důkazy, přehlížel vážné pochybnosti a nerespektoval dřívější pokyny.