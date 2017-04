Praha - Na investice v nemocnicích by ročně mělo jít zhruba pět miliard korun ze spotřební daně z tabáku a alkoholu, řekl dnes ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) v pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT). S penězi by měl podle něj hospodařit zvláštní fond podobný fondu dopravy, ze kterého se staví a opravují silnice. Podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka by tyto peníze neměly být určeny jen pro nemocnice a měly by být příjmem veřejného zdravotního pojištění.

O potřebě směřovat část daně z tabáku a alkoholu pro nemocnice mluvil Ludvík počátkem března při sněmovních interpelacích. Koncepční materiál, který by s tím počítal, chce předložit do vlády v květnu nebo červnu, řešit věc na úrovni zákona podle něj bude až příští vláda a Sněmovna. "My si představujeme, že by to mělo být v řádu jednotek miliard ročně," řekl Ludvík o předpokládaných příjmech nemocničního fondu. Podle jeho expertního odhadu by to mělo být kolem pěti miliard korun za rok, doplnil.

Podle ministra by peníze měly jít například na rekonstrukce nemocničních budov, které se nyní platí ze zdravotního pojištění. Na opravy nyní chybí až sto miliard korun, minimálně desítky miliard. Ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März uvedl, že investiční akce jeho nemocnice jsou možné jen s pomocí kraje, který je vlastníkem nemocnice, nebo evropských dotací. Podobně podle Märze zdravotní pojištění nestačí na obnovu přístrojového vybavení, na kterou nemocnice také potřebují získat dotace.

Kubek řekl, že s plánem převést část daní z tabáku a alkoholu do zdravotnictví chodí za ministry zdravotnictví a financí posledních deset let. "My jsme vždycky uvažovali, že to bude příjem veřejného zdravotního pojištění," řekl. K penězům by se takto mohly dostat i soukromě nemocnice a privátní ambulance. Vzhledem k počtu cigaret, které se v Česku ročně vykouří, by podle Kubka pět miliard korun ročně dal dvacetníkový odvod z jedné cigarety.