Londýn - Obrovská hrouda z tuků a odpadu o hmotnosti zhruba 130 tun ucpala kanalizační stoku uprostřed Londýna. Usazeninu tvoří hlavně pleny, kuchyňské utěrky a ztvrdlý tuk. Společnost Thames Water, která spravuje kanalizační síť britské metropole, Londýňany vyzvala, aby do záchodů nesplachovali odpad a aby horký tuk a olej nechávali ztuhnout a pak vyhazovali do popelnic.

Mluvčí kanalizací Matt Rimmer hovoří o "totálním monstru". "Tato hora tuku patří k největším, jaké jsme kdy viděli," řekl Rimmer. Než se podaří nevábný útvar odborně odstranit, potrvá asi tři týdny.

Společnost prostřednictvím twitteru vyzvala obyvatele, aby obří usazenině našly jméno. První návrhy přišly rychle: Jsou mezi nimi Brexit, Trump nebo Donald.

Agentura AP uvedla, že část nevonícího blobu se teď snaží získat metropolitní Londýnské muzeum. Jeho ředitelka Sharon Amentová dnes řekla, že zařazení tukové hory do sbírek muzea by "vyvolalo otázky o způsobu našeho současného života a také by inspirovalo návštěvníky k hledání řešení problémů rostoucích metropolí".

Muzeum připustilo, že zatím neví, jakým způsobem by neobvyklý exponát vystavilo.