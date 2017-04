Automobil odváží z věznice ve Znojmě lobbistu Marka Dalíka, kterého nejvyšší soud nechal 12. dubna okamžitě propustit. Učinil tak poté, co neveřejně projednal dovolání Dalíka i státního zastupitelství. Městský soud v Praze uložil Dalíkovi za pomoc k přijímání úplatku pět let. Vrchní soud čin překvalifikoval na pokus o podvod a vyměřil Dalíkovi čtyři roky.

Automobil odváží z věznice ve Znojmě lobbistu Marka Dalíka, kterého nejvyšší soud nechal 12. dubna okamžitě propustit. Učinil tak poté, co neveřejně projednal dovolání Dalíka i státního zastupitelství. Městský soud v Praze uložil Dalíkovi za pomoc k přijímání úplatku pět let. Vrchní soud čin překvalifikoval na pokus o podvod a vyměřil Dalíkovi čtyři roky. ČTK/Pavlíček Luboš

Brno - Lobbista Marek Dalík je na svobodě. Dnes odpoledne opustil věznici ve Znojmě, kde si od září 2016 odpykával trest související s kauzou kolem nákupu obrněných vozidel Pandur. ČTK to potvrdila mluvčí generálního ředitelství Vězeňské služby Petra Kučerová. Příkaz k Dalíkově okamžitému propuštění dnes vydal Nejvyšší soud. Soud neveřejně projednal dovolání jak Dalíka, tak státního zastupitelství. Podrobnosti rozhodnutí mluvčí soudu Petr Tomíček nesdělil.

Videozáznam z propuštění Marka Dalíka:

Dalík podle všeho odjel z budovy věznice ve voze Volvo s tmavými skly, s novináři nemluvil. Čekající žurnalisté viděli jen na řidiče vozu, přes tmavá skla ale nebylo možné zahlédnout posádku na zadních sedadlech. Advokát Radek Šmerda, který se podílel na Dalíkově obhajobě, ČTK řekl, že pro klienta přijel do Znojma jeho kolega, advokát z Brna. Bylo domluveno, což se stalo, že auto vjede dovnitř do věznice.

Policisté vyšetřovali Dalíka, který působil jako poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu obrněných vozů Pandur.

Soud Dalíka nakonec poslal do vězení na čtyři roky za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Neprokázalo se, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popíral, nakonec strávil ve vězení přes sedm měsíců.

Dovolání v Dalíkově kauze podal jak sám odsouzený, tak Nejvyšší státní zastupitelství. Nesouhlasilo s mimořádným snížením trestu pod zákonnou sazbu pět až deset let. Podle žalobců se Dalík snažil sofistikovaným způsobem vylákat částku, která téměř stonásobně převyšuje prospěch velkého rozsahu, jak jej definuje trestní zákoník.

Nákup obrněných vozidel Pandur v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele - firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, ve které Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.