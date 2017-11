Litoměřice - Litoměřické muzeum odhaluje umění knihařského řemesla. Návštěvníci nové výstavy uvidí knihy staré stovky let, seznámí se s litoměřickými tiskaři z období baroka i způsobem, jak byly tisky zachraňovány kdysi a jak jsou restaurována vzácná díla dnes. V plánu jsou komentované prohlídky a tvořivé dílny pro děti i pro dospělé. Výstava začala dnes a potrvá do 4. února.

Kouzlo vzácných knih se prolíná celou výstavou, která je rozdělena do čtyř částí. První se věnuje místním knihtiskařům. "Tady přesahujeme období baroka, protože máme knihu z renesance a končíme až ve 20. letech 19. století, kdy umírá poslední člen rodiny Laube, která tady dlouhodobě v oblasti knihtisku působila," řekla ČTK kurátorka výstavy Kristína Sedláčková.

Další část patří knižním vazbám. Lidé uvidí různé typy vazeb, jako jsou pergamenové nebo usňové, což je upravená kůže. "Často se useň nebo pergamen používaly jen na rohy a hřbety, které jsou nejvíce namáhané, a zbytek býval z levnějšího materiálu jako je papír," uvedla Sedláčková. Knihy bývají také zdobené slepotiskem. "To jsou taková tlačítka, která se nahřívají a otiskují do usně nebo pergamenu a následně se mohou i zdobit zlacením," uvedla kurátorka. Vystaveny jsou i různé druhy barokního papíru a tzv. kapitálky, což byly textilní proužky, které měly zabránit pronikání prachu do knihy.

Vznik knihy od naskládání jednotlivých listů přes šití až po zavěšování desek a zdobení papírů je naznačen v další části výstavy. Lidé uvidí materiály a nástroje, které knihaři potřebovali, a poslední část patří restaurování knih. "Zájemci uvidí třeba to, jak se z knih, které vypadaly už téměř nepoužitelně, nechá vydobýt téměř původní vzhled," řekla kurátorka.

Cílem výstavy je představit celé knihtiskařské řemeslo. "Byla to opravdu dřina a knihař musel ovládat řadu věcí nebo spolupracovat třeba i s kováři, kteří dělali kování k usňovým knihám," řekla Sedláčková.

Velká část vystavených knih je ze sbírek muzea, některé jsou půjčeny z knihovny královské kanonie premonstrátů na Strahově, z oblastního archivu a dvě z litoměřického arcibiskupství. První je nejstarší kniha na výstavě, a to renesanční překlad evangelia podle Matouše z roku 1542, a druhou zřejmě nejznámější barokní dílo Klíč od pátera Koniáše. "Lidé se mohou přesvědčit, jak je to malá kniha, která přesto dokázala napáchat tolik zla," řekla kurátorka k dílu, které obsahovalo seznam závadné literatury.

Muzeum připravilo k výstavě doprovodný program, jako jsou tvořivé dílny pro děti, komentované prohlídky, kurz techniky ebru a další. Podrobnosti najdou zájemci na stránkách muzea.