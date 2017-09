Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (druhý zleva) představil 8. srpna v Praze program pro podzimní volby do Sněmovny. Dále jsou zleva člen strany Petr Pithart, místopředseda Jan Bartošek, první místopředseda a ministr zemědělství Marian Jurečka, místopředseda Ondřej Benešík a místopředseda a ministr kultury Daniel Herman.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (druhý zleva) představil 8. srpna v Praze program pro podzimní volby do Sněmovny. Dále jsou zleva člen strany Petr Pithart, místopředseda Jan Bartošek, první místopředseda a ministr zemědělství Marian Jurečka, místopředseda Ondřej Benešík a místopředseda a ministr kultury Daniel Herman. ČTK/Šimánek Vít

Praha - KDU-ČSL dnes v Praze oficiálně zahájí hlavní část své kampaně před říjnovými volbami do Sněmovny. Strana na konci srpna představila svůj program, ve kterém se zaměřuje na lepší podmínky pro rodinu, kvalitnější školství a podporu inovací nebo péči o krajinu. Už dříve lidovci vyvěsili své volební billboardy s hlavním heslem "zodpovědně".

Lidovci spustí hlavní fázi kampaně na Karlově náměstí naproti svému stranickému sídlu. Zahájení, které bude mít formu pikniku, se zúčastní vedení KDU-ČSL i lídři strany v jednotlivých krajích.

KDU-ČSL původně plánovala jít do voleb v koalici s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Z projektu ale sešlo kvůli obavám, že by společná kandidátka nezískala potřebných deset procent hlasů, takže by lidovci mohli ze Sněmovny vypadnout. Starostové hlavní část vlastní volební kampaně zahájili o víkendu na jižní Moravě.