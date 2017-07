Praha - Koalice Lidovci a Starostové chce zvýšit plat učitelů na 130 procent průměrné mzdy. Usiluje i o omezení byrokracie ve školách a chce umožnit, aby mohli učit i experti z praxe, kteří nemají pedagogické vzdělání. Uvádí se to v programu koalice pro podzimní volby do Sněmovny, který Lidovci a Starostové představili v Praze. Předsedové KDU-ČSL a STAN Pavel Bělobrádek a Petr Gazdík přitom zdůraznili, že kvalitní školství považují za základní podmínku pro budoucí konkurenceschopnost Česka.

"Bez kvalitního, dobře zaplaceného a spokojeného učitele, který má také svoje dobré postavení v rámci společnosti i ve škole, nemůže být kvalitní vzdělání. Bez kvalitního vzdělání nemůže být dobrá věda a výzkum, nemůže být ani vysoká inovativní schopnost našeho průmyslu, nemůže být ani konkurenceschopnost. Proto je vzdělání naše priorita," řekl Bělobrádek.

"Pokud nemáme jako země do budoucna být skanzenem pro asijské ekonomiky, kam se budou jezdit dívat, jak to tady kdysi fungovalo ve 20. století za časů průmyslové revoluce, tak musíme výrazným způsobem posílit vzdělání a propojit je s praxí," řekl Gazdík.

Koalice Lidovců a Starostů slibuje, že v případě svého vstupu do vlády prosadí do roku 2021 zvýšení platu učitelů na 130 procent průměrné mzdy. Zasadí se také o to, aby především ve středních školách působili odborníci z praxe a aby se posílila spolupráce mezi firmami a učebními obory. Na pedagogických fakultách by se měl zvýšit důraz na moderní trendy, aby jejich absolventi dokázali dobře připravit děti na výzvy 21. století.

Lidovci a Starostové slibují, že zajistí dostatek míst v mateřských školách pro děti od tří let a budou podporovat i alternativní formy předškolního vzdělávání, jako jsou lesní školky. Chtějí podporovat jazykové znalosti tím, že se část dětských pořadů bude vysílat v originálním znění s titulky. Rovněž chtějí podpořit neprofesionální sport. Na činnost místních sportovních klubů by podle koalice měla jít jedna miliarda korun v rámci rozpočtového určení daní.