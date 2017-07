Praha - Koalice Lidovci a Starostové chce o devět měsíců posunout spuštění posledních dvou fází elektronické evidence tržeb (EET). Třetí fáze má začít 1. března příštího roku a týká se občerstvení nebo farmářských trhů, čtvrtá fáze zahrne řemeslníky a má začít v červnu 2018. Odklad má přinést čas pro vyhodnocení dopadů dvou předchozích fází, které zahrnují stravování, ubytování a obchod. Koalice to oznámila v dnešní tiskové zprávě, příslušný návrh předkládá Sněmovně.

EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Třetí fáze začne 1. března 2018. Týkat se bude stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí vybraní řemeslníci a další služby.

"Posunutím třetí a čtvrté elektronické evidence tržeb, jejichž spuštění je naplánováno na 1. března, respektive 1. června příštího roku, o devět měsíců, získáme čas na vyhodnocení dopadů prvních dvou fází. A na toto zhodnocení navázanou změnu EET na škále: od ponechání přes úpravy až po úplné zrušení," uvedl lídr koalice v Libereckém kraji Jan Farský (STAN, za TOP 09).

Místopředseda rozpočtového výboru Jaroslav Klaška (KDU-ČSL) uvedl, že EET by se podle dlouhodobého postoje jeho strany neměla týkat malých a nejmenších podnikatelů. "Rádi bychom tedy vytvořili dostatečný čas na to, aby příští sněmovna, příští koalice měla prostor na to domluvit se, kdo skutečně elektronické evidenci tržeb podléhat bude, a kdo nikoliv," dodal.

Příslušný návrh by měla Sněmovna obdržet v nejbližších dnech. Poslanec Klaška řekl ČTK, že bude navržen tak, aby ho Sněmovna mohla schválit ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Vzhledem k potřebným lhůtám se k tomu ale Sněmovna dostane až na své zářijové schůzi.

Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija označila snahu KDU-ČSL o odložení posledních dvou fází EET za předvolební a pokryteckou. "Byla to právě KDU-ČSL, která v koalici s ANO a ČSSD zavedení EET přes odpor opozice podpořila," uvedla. Připomněla, že ODS bude po volbách usilovat o zrušení evidence tržeb. O úlevách z EET už mluví i vládní hnutí ANO, jehož lídr Andrej Babiš evidenci jako ministr financí prosadil.

Do EET je nyní zapojeno zhruba 151.000 podnikatelů. Zákazníkům vydali 1,68 miliardy účtenek. Podle finanční správy funguje systém bez problémů a přispěl k růstu evidovaných tržeb. Pravicová opozice EET kritizuje a tvrdí, že likviduje mnoho drobných živnostníků.