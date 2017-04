Praha - Lidovce povede v Královéhradeckém kraji do podzimních sněmovních voleb předseda strany Pavel Bělobrádek. Rozhodla o tom dnes jednomyslně krajská konference lidovců v Dobrušce. Bělobrádek bude i lídrem chystané společné koaliční kandidátky lidovců a hnutí STAN. Dvojkou za Bělobrádkem by měl být zástupce STAN, a to starosta Nové Paky Josef Cogan. Dál by měla být kandidátka složena metodou zipu. ČTK to řekli krajský předseda KDU-ČSL Vladimír Derner a krajský tajemník STAN Miroslav Sazeček.

Za KDU-ČSL budou na předních místech kandidátky figurovat náměstkyně hradeckého primátora Anna Maclová, hudebnice z Trutnovska Anežka Mišoňová a ředitelka hradeckého diecézního centra pro seniory Veronika Čepelková.

Starostu Nové Paky na Jičínsku Cogana podle Sazečka již dříve jako svého lídra nominoval krajský sněm starostů. Cogan byl v letech 2010 až 2013 poslancem zvoleným na kandidátce TOP 09. Starostové souhlasí s tím, aby lídrem společné kandidátky lidovců a STAN byl Bělobrádek.

Další pořadí za starosty pro krajskou kandidátku bude teprve stanoveno. Předpokládá se, že na čelných místech by za STAN mohli figurovat starosta Vrchlabí Jan Sobotka, starosta Hořic Aleš Svoboda a starostka Železnice na Jičínsku Dana Kracíková.

Bělobrádek, který je místopředsedou vlády a bydlí v Náchodě, lidovce vedl do voleb v hradeckém kraji již ve volbách v roce 2013. Tehdy lidovci kandidovali sami a v kraji získali 6,79 procenta hlasů a jeden poslanecký mandát. Skončili na sedmém místě za vítězným hnutím ANO a dále za ČSSD, KSČM, TOP 09, Úsvitem a ODS. Nyní bude muset koalice lidovců a STAN získat k postupu do Sněmovny nejméně deset procent hlasů.

Také ostatní parlamentní strany v hradeckém kraji do čela kandidátek vysílají současné poslance. Lídrem ČSSD by měl být poslanec, starosta Náchoda a místopředseda strany Jan Birke. ODS povede poslanec a trutnovský starosta Ivan Adamec a KSČM bude mít v čele poslance a krajského zastupitele Zdeňka Ondráčka.

Ostatní velké strany v hradeckém kraji zatím jména svých lídrů neoznámily. Hnutí ANO by mělo jméno krajského lídra navrhnout do 15. května. Jméno lídra zatím neoznámila ani TOP 09.

Na volby se chystají i menší strany. Jméno lídra v hradeckém kraji oznámila například Česká pirátská strana, kterou do voleb povede trutnovský zastupitel Martin Jiránek.

Staronovým předsedou pražských lidovců byl zvolen Jan Wolf

Pražské lidovce povede další dva roky dosavadní předseda krajské organizace a pražský radní Jan Wolf (44). Staronového předsedu dnes zvolili jeho spolustraníci na pražské krajské konferenci. ČTK to dnes řekla tajemnice strany Miroslava Mencová. Delegáti dnes na konferenci vybrali také čtyři nové místopředsedy. Volí i členy pražského městského výboru.

"Jan Wolf byl dnes znovu zvolen předsedou pražské KDU-ČSL. Pražská organizace roste nejdynamičtěji v celé ČR. Máme do voleb dobře našlápnuto," napsal na twitteru ministr kultury Daniel Herman, který pražské lidovce povede na podzim ve volbách do Sněmovny. Wolf dnes získal 70 hlasů z 83.

Pražskou organizaci lidovců řídí devítičlenné předsednictvo. Ze sedmi kandidátů vybrali dnes lidovci také čtyři místopředsedy organizace. Stali se jimi Pavel Mareš, Marián Hošek, Daniel Kajpr a Jan Čižinský. První tři z nich posty místopředsedy dnes obhajovali. Čižinský nahradí dosavadní místopředsedkyni Danielu Rázkovou, která ve volbě neuspěla. Dostatek hlasů nezískali ani Tomáš Pavlů a Blanka Vildová.

"Doufáme, že v roce 2018 budeme mít v (komunálních) volbách lepší výsledek než v roce 2014," řekl Wolf ČTK po svém znovuzvolení v pražském Paláci Charitas. Cílem KDU-ČSL je prý snaha dostat se na radnice v Praze 1 a 10. Nové předsednictvo pražských lidovců by se chtělo zaměřit na problematiku financování technických služeb, péči o zeleň, chodníky a silnice. Lidovci by rádi předali městským částem více odpovědnosti a peněz, které má v současnosti pražský magistrát. Nynější stav, kdy technické služby jezdí přes celé město, podle nich nikomu nevyhovuje a je zbytečně drahý.

Dalšími členy předsednictva se dnes stali Daniela Rázková, Tomáš Kaplan a Jan Martínek. K předsednictvu patří i pražská městská tajemnice Miroslava Mencová. Delegáti konference rozhodli i o dalších 22 členech pražského městského výboru. Má 31 členů, z toho devět tvoří předsednictvo.

Lidovci dnes diskutovali i o volební spolupráci se Starosty a nezávislými (STAN), se kterými se domluvili na společné kandidatuře do podzimních sněmovních voleb. Už na začátku dubna rozhodli pražští lidovci ve vnitrostranických primárkách, že jejich kandidátku v podzimních volbách povede ministr Herman. Konečná podoba pražské kandidátky ale ještě není jasná, protože STAN chtěl v Praze jako lídra svého předsedu Petra Gazdíka.

Kandidátku KDU-ČSL a STAN v Libereckém kraji povede Jan Farský

Společnou kandidátku KDU-ČSL a STAN pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji povede poslanec starostů Jan Farský. Lidovci dnes jako dvojku nominovali Václava Zahrádku ze Semil, který zvítězil v krajských primárkách. Vše ale ještě může být jinak, musí ho potvrdit stranické výbory, a tak můžou nastat změny, není vyloučen ani kandidát zvenčí, řekl ČTK po dnešní krajské konferenci lidovců v Jablonci znovuzvolený předseda Václav Nosek.

O zástupci starostů Farském v čele společné kandidátky nejsou podle Noska spory. "Respektujeme dohodu a bereme to jako jasnou věc, první místo STAN nezpochybňujeme. Výsledky starostů v Libereckém kraji jsou jasné z krajských voleb. Žádná dohoda ale zatím není, domluvili jsme se, že jednání zahájíme až po našich primárkách a dnešní konferenci," dodal Nosek. Jednání o společné kandidátce a také o předvolební kampani by tak měla podle něj začít v příštích dnech.

Po jednáních KDU-ČSL a STAN ve Zlíně, kde lidovci žádají dvě místa v čele kandidátky se objevily informace, že v Libereckém kraji by měla na oplátku připadnout první dvě místa starostům. "Oficiálně žádnou takovou zprávu nemáme," řekl Nosek. Podobně se dnes pro ČTK vyjádřil Farský, který je za STAN pověřen vyjednáváním. "Máme ale koaliční smlouvu, a pokud by se to někde v rámci republiky recipročně měnilo, tak jsme první na řadě jako kraj. Takovou sílu jako v Libereckém kraji nemají starostové nikde jinde v republice," řekl. Kdo by byl v takovém případě dvojkou společné kandidátky však sdělit nechtěl. "Nejprve bych to sdělil KDU-ČSL," dodal Farský.

Jméno lídra pro podzimní parlamentní volby v Libereckém kraji dnes oznámili také zelení. Jejich kandidátku povede někdejší státní zástupkyně z Jablonce Věra Nováková. Známá je v souvislosti se stíháním Martina Konvičky z Bloku proti islámu nebo jako iniciátorka petice proti návratu Renaty Vesecké do čela Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Před čtyřmi lety vybírali v Libereckém kraji voliči v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny z 18 kandidátních listin stejně jako v letech 2010 a 2006. O přízeň voličů se tehdy ucházelo 287 kandidátů, z toho 82 žen. Volby tehdy v kraji vyhrálo hnutí ANO 2011 s 21,59 procenta před ČSSD a TOP 09. Všichni ale získali po dvou mandátech. Po jednom mandátu získali komunisté a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. ODS zůstala bez mandátu, přestože překonala pětiprocentní hranici. KDU-ČSL kandidovala sama a získala jen tři procenta hlasů. K volbám tehdy v kraji přišlo 57,92 procenta voličů.

Předsedou hradecké KDU-ČSL zůstává náměstek hejtmana Derner

Předsedou KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji zůstává na další dvouleté funkční období náměstek královéhradeckého hejtmana Vladimír Derner (60). Rozhodli o tom dnes delegáti krajské konference v Dobrušce. Derner stojí v čele lidovců v hradeckém kraji od roku 2015. Delegáti na další dva roky potvrdili ve funkcích i dosavadní místopředsedy, lékaře Jiřího Veselého a vedoucího odboru památkové péče hradeckého magistrátu Jan Faltu. ČTK to řekl Derner.

Hlavním úkolem staronového vedení podle něj bude uspět v podzimních sněmovních volbách. "Budeme také pracovat na stabilizaci členské základny, chceme stranu více otevřít lidem mimo tradiční lidovecké struktury. Intenzivně se budeme věnovat regionální politice," řekl Derner, který má v kraji jako hejtmanův náměstek na starosti sociální věci.

V loňských krajských volbách byl Derner lídrem Koalice pro Královéhradecký kraj složené z KDU-ČSL, Hradeckého demokratického klubu a Volby pro město. Koalice pro Královéhradecký kraj se po volbách stala součástí pětičlenné barevné koalice tvořené ještě ČSSD, ODS, TOP 09 a koalicí Starostové a Východočeši.