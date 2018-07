Praha - Správce konkurzní podstaty Josef Monsport podle senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL) přislíbil, že do vyřešení případu nebude vystěhovávat z Horoměřic žádného z klientů H-Systemu. Novinářům to řekl po schůzce Monsporta se zástupci bytového družstva Svatopluk, při které v Hrzánském paláci působil jako mediátor premiér Andrej Babiš (ANO). Svatopluk a konkurzní správce by se měli během srpna domluvit na ústavu, který by ocenil nemovitosti v Horoměřicích.

"Před panem premiérem pan Monsport řekl, že do vyřešení případu nebude nikoho z Horoměřic stěhovat. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, že se do měsíce mají stěhovat, nebude uplatňovat," uvedl Čunek. Během srpna by se mělo bytové družstvo s Monsportem dohodnout na tom, jaký znalecký ústav, jakým způsobem a k jakému datu bude bytové domy a pozemky oceňovat.

"Já se musím držet zákona. Zákon stanoví, že se prodává za ceny obvyklé, když udělám cokoli jiného, tak budu stíhán za porušení povinnosti při správě cizího majetku," odpověděl konkurzní správce Monsport na otázku novinářů, zda je ochoten přistoupit na kompromis.

"Budeme se dohadovat o ceně. Budeme se dohadovat o tom, jak ten případ sprovodit ze světa," komentoval schůzku Junek. V neděli ČTK řekl, že na dnešní jednání přijde družstvo Svatopluk s nabídkou odkupu dotčených domů za 10,5 milionu korun.

Z osmi domů v Horoměřicích dostavěných po krachu H-Systemu na jeho pozemcích se má na základě rozsudku Nejvyššího soudu z minulého týdne do 23. srpna vystěhovat téměř 60 rodin patřících pod družstvo Svatopluk. Nejvyšší soud rozhodl, že Monsport může nemovitosti zpeněžit ve prospěch všech věřitelů H-Systemu.