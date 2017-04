Právě zveřejněno

Rožnov p. R. (Vsetínsko) - Nejen tradiční zdobení kraslic a pletení pomlázek, ale i výrobu dřevěných píšťal, valašských stoliček či dřevěných forem předváděli lidoví řemeslníci v areálu rožnovského skanzenu. Valašské muzeum v přírodě zahájilo třídenní program Velikonoce na Valašsku. Akce patří k nejvíce navštěvovaným v roce, každoročně přiláká tisíce lidí.

Lidé mohli přímo ve skanzenu obdivovat také výrobu keramiky či vyřezávání hraček ze dřeva. Pomlázku přímo na místě pletl Vojtěch Bařinka, který žije v obci nedaleko od Rožnova. "Pletu nyní z 16 prutů. Letos používám osvědčený vzor, koš je z pěti prutů a vršek z jedenácti. Proutí si pěstuju na zahradě, aby bylo kvalitní. Ze začátku jsem ho bral kolem řeky, ale hodně se lámalo. Sehnal jsem si košíkářské odrůdy, s ním se dobře dělá," řekl ČTK Bařinka.

Některé jeho pomlázky byly dlouhé až dva a půl metru. Upletení jedné mu trvá asi půl hodiny. "Ale to pletení je třešnička na dortu. Spíš zabere čas to pěstování proutí, příprava pozemku, pleju to, vyštipuju," uvedl Bařinka, který umí plést pomlázku, které se na Valašsku říká "tatar", od 12 let.

"Naučili mě to starší kluci, předtím jsem od malička uměl ty jednoduché," uvedl. Své umění bude ve skanzenu předvádět tři dny, tatary začal plést už dva či tři týdny před Velikonocemi, udělal jich desítky. "Ruce už jsou vycvičené. Začátky jsou těžké, to mě chytají křeče, ale pak si ruce zvyknou," uvedl. Muži a chlapci by si podle něj měli uplést každý rok novou pomlázku.

Zdobení kraslic předváděla například Zdislava Menšíková z Dětmarovic. "Navrtám je, pas maluji tuší, lidové vzory nebo květiny, různé věci. Koledníci k nám chodí a jsou už zvyklí, že je u nás dostanou," uvedla Menšíková.

V neděli program doplní tradiční velikonoční obchůzky, připraveny jsou také například ochutnávky jarní polévky. Náladu dokreslují lidové či cimbálové muziky.