Brno - Lidé už mohou nominovat kandidáty do osmého ročníku soutěže o nejkrásnější alej roku, a to až do podzimu. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí pořadatelského sdružení Arnika Jiří Kaňa. Loni vyhrálo stromořadí na Staré Husí cestě v Dřevčicích na Českolipsku. Cílem ankety je podnítit zájem veřejnosti o stav veřejné zeleně.

Nominovat stromořadí do soutěže mohou zájemci na webu www.alejroku.cz, a to zasláním fotografie, případně i připojením příběhu nebo popisu. Nominovat je možno aleje až do konce října.

"Ať už alej roku 2018 roste kdekoli a ať už zvítězí díky své kráse, nebo díky silnému příběhu, těšíme se, až se s ní seznámíme. Snad jí titul pomůže, aby naši krajinu zdobila ještě dlouho," uvedla Marcela Klemensová z Arniky.

Podle organizátorů soutěže nezáleží, zda se jedná o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladé, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. Stejně jako v minulých letech může o vítězství aleje rozhodnout krása, silný příběh, snaha místních lidí o záchranu nebo odhodlání lokálních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky.

Loni lidé do soutěže nominovali 62 alejí ze všech krajů. Vítězné stromořadí dostalo přes 400 hlasů z asi 4000. Na druhé místo lidé v hlasování vynesli lipovou alej v Šakvicích na Břeclavsku a na třetí místo zámeckou alej v Brankách na Vsetínsku.

Známější než anketa Alej roku je obdobná soutěž Strom roku, v níž veřejnost vybírá nejsympatičtější strom republiky. Loni titul získal zhruba 230 let starý ořešák z Kvasic na Kroměřížsku, který roste v památkově chráněném zámeckém parku. Obdržel přes 10.000 hlasů z celkových více než 40.000.