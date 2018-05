Praha - Pečlivou práci restaurátorů, kteří uvádějí mnohé části Národního muzea do původní podoby z 19. století, i práce na nejmodernějších technologiích uvidí návštěvníci sobotního dne otevřených dveří. Na budovu se například vrátí původní stožáry, které se ztratily v 60. letech 20. století, či historické oplocení. Instaluje se vzduchotechnika, která v muzeu nikdy nebyla. "Za hodinu vymění 80.000 metrů krychlových vzduchu," řekl dnes na stavbě novinářům ředitel výstavby muzea Jan Kučera z Metrostavu.

Objem vzduchu je podle něj přibližně stejný, který spotřebuje mrakodrap City Tower v Praze na Pankráci. Budova by po rekonstrukci ale neměla mít dražší provoz, počítá se s tím, že bude energeticky úspornější. "A také počítáme, že muzeum bude výdělečnější," řekl ČTK ředitel muzea Michal Lukeš. Kromě výdělku ze vstupného počítá s tím, že budova bude atraktivní pro mnohé společenské a kulturní události, již v minulosti například byla oblíbeným místem zahraničních filmových produkcí.

V muzeu bude 1300 kilometrů nových kabelů, podle Kučery jsou všechny úplně nové, stejně jako v objektu nezůstane ani metr původní vodovodní trubky. V budově nebyly výtahy kromě jednoho technického, nově jich bude pět plus další obslužné. Najít místo pro výtahy stejně jako vybalancovat požadavky památkářů a hasičů je podle Lukeše jedna z nejtěžších věcí. Podle Kučery ale bezpečnostní hledisko nad vysokými nároky památkářů na autenticitu stavby musí převážit.

Den otevřených dveří je připomínkou 127. výročí zpřístupnění muzea, kam se lidé mohli poprvé podívat 18. května 1891. V sobotu mezi 10:00 a 15:00 si lidé budou moci projít připravenou trasu, na níž budou pracovníci muzea informovat o dokončované rekonstrukci.

Lidé uvidí i některé části stavby a hotové práce, které po dokončení generální opravy už vidět nebudou. Kučera připomněl, že prohlídková trasa je relativně fyzicky náročná, půjde se po dočasně zbudovaných schodištích. Pro školní děti by návštěva neměla být překážkou, kočárek ale stavbou neprojede. Trasa je naplánovaná přibližně na půl hodiny.

"Pořád platí, že budova by měla být otevřena v částečném provozu 28. října. Zůstane otevřená do konce roku a bude pro návštěvníky zdarma. Veškerá kolaudační razítka by měla být koncem února 2019, v druhé půlce roku 2019 by mělo být hotovo 80 procent expozic," řekl Lukeš.

Generální rekonstrukce muzea začala v roce 2015, několik let předtím se budova vyklízela. Od svého otevření v roce 1891 neprošla komplexní rekonstrukcí, prodělala jen tři větší opravy - po druhé světové válce, po srpnu 1968 a při stavbě metra v roce 1974. Po letech příprav se nyní muzeum opravuje čtvrtým rokem. K vysoutěžené ceně 1,64 miliardy korun za rekonstrukci budovy podle Lukeše přibyly vícepráce, které činí 6,2 procenta z původní ceny, tedy asi 102 miliony korun.