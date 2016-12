Praha - Lidé si dnes připomněli pět let od úmrtí prezidenta Václava Havla. Vzpomínková akce s názvem Svíčka pro Václava Havla se konala například v centru Prahy na Jungmannově náměstí, kde se celý den četly úryvky z Havlových knih a her a zapalovaly svíčky. Hořely také u Havlova hrobu na pražském vinohradském hřbitově, u plastiky srdce na náměstí Václava Havla u Národního divadla nebo u chalupy na Hrádečku na Trutnovsku, ve které politik a dramatik 18. prosince 2011 zemřel. Pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka sloužil dnes v katedrále svatého Víta na Pražském hradě zádušní mši.

Video: V Praze začala vzpomínková akce na Havla, lidé zapalují svíčky 18.12.2016, 16:20, zdroj: ČTK/Video

Přítomným věřícím, politikům i Havlově rodině řekl, že Havel zasvětil svůj život záchraně a obnově české svobody. Usiloval o suverenitu národa, vládu racionality, tolerance a úcty k druhému, neznal nenávist a závist, uvedl Duka. V přímém přenosu České televize na jeho poslední chvíle vzpomínala i řádová sestra boromejka Angelika Pintířová, která jej na Hrádečku do posledních dnů ošetřovala. Havel byl podle ní velice otevřeným člověkem, jednal stejně tak s ministrem, dalajlamou, kardinálem, jako s trutnovským Romem nebo uvaděčkou v kině. Nikdy si na nic nehrál a vždy byl pořád sám sebou, přestože kolem něj byly kamery, řekla.

Právě za chalupou na Hrádečku u silnice se několikrát ročně objevují zapálené svíčky a lidé na dřevěný plůtek upevňují různé vzkazy. I dnes dopoledne přišlo několik desítek těch, kteří si bývalého prezidenta vážili. Zapalovali svíčky u velkého proutěného srdce s Havlovou fotografií pověšeného na plotě u chalupy. Jedna žena přinesla růži, někdo další postavil mezi svíčky láhev piva. Mezi příchozími byli lidé všech generací, manželské páry i děti.

Na Jungmannově náměstí v Praze na setkání s názvem Svíčka pro Václava Havla pořadatelé pozvali ke čtení úryvků z Havlových knih a her nejen ty, kteří politika a dramatika osobně znali. Vzpomínková akce začala čtením úryvků z Dopisů Olze. Na celodenní čtení se zapalováním svíček navázal pak v podvečer pochod Srdce na Hrad. Pořadatelé vzpomínkové akce připomněli Havla jako dramatika, politika, disidenta i člověka. "Byl to neobyčejně obyčejný člověk. Měl skvělé myšlenky. Jeho slova jsou nadčasová. Zvlášť v dnešní společnosti, když vidíme, co se tady děje, je důležité na ně nezapomínat," řekla ČTK a Českému rozhlasu Kristýna Herejtová z pořadatelského týmu. Podle ní osobnost Havlova formátu v Česku nyní chybí.

Osobně se setkat s knihami Václava Havla a netradičně tak prožít jejich texty mohli lidé i na akci Čtení z Havla, která se pořádá v pražském divadle Alfréd ve dvoře. Lidé zde za malým stolkem osvíceným lampičkou čtou krátké i delší úryvky z knih, které si buď přinesli, nebo zapůjčili přímo v divadle. Otevřená platforma začala v 16:00 a potrvá pět hodin.

"Nepřidáváme k tomu žádnou interpretaci. Prostě zveme lidi a necháváme je číst, co sami uznají za vhodné. Každý rok jakoby byly relevantnější jiné texty," řekl ČTK produkční Ondřej Buddeus. Akce, která je zatím spíše komorní, se koná od Havlovy smrti už počtvrté, potřetí v tomto divadle.

Svíčky dnes lidé zapalovali také u plastiky srdce pod Havlovým podpisem na náměstí Václava Havla u Národního divadla. Desítky svíček hořely i u prezidentova hrobu na pražském vinohradském hřbitově. Ležely na něm věnce od manželky Dagmar, Senátu i Sněmovny, polského velvyslanectví a dalších institucí. Lidé přinášeli květiny.

Někteří lidé v ulicích hlavního města měli na sobě také krátké či hodně ohrnuté kalhoty. Při své první prezidentské inauguraci měl totiž Havel nápadně krátké nohavice. Organizátoři, kteří k vykasání kalhot vyzývali na sociálních sítích, tak každoročně chtějí na hlavu státu zavzpomínat s humorem.