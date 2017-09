Praha - S hercem Vladimírem Brabcem, který zemřel 1. září ve věku 83 let, se budou moci lidé rozloučit v sobotu 9. září na náměstí Václava Havla u Národního divadla. ČTK o tom informovala hercova vnučka Léna Brauner. Lidé budou moci od 10:00 do 18:00 věnovat Brabcovi vzpomínku a zapsat se do kondolenční knihy.

"Miloval život, ale neměl rád oficiality a nepřál si ani pohřeb," uvedla vnučka. S Národním divadlem byl Brabec spjat 35 let. Ve filmu a divadle ztvárnil za svůj život desítky rolí, popularitu mu přinesla v 70. letech role majora Zemana v normalizačním seriálu. Rád se věnoval i dabingu, za který obdržel cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství.

Titulní úloha v kontroverzním ideologicky exponovaném normalizačním seriálu 30 případů majora Zemana z první poloviny 70. let, který falšoval dějiny a manipuloval událostmi, byla Brabcovou nejpopulárnější a zároveň osudovou rolí. Seriál se dodnes vysílá, má odpůrce, ale i svůj fanklub a účinkovalo v něm mnoho dalších předních herců.

"Prvních deset dílů byly obyčejné detektivky, pak teprve následovaly ty další a já přestal být Vladimírem Brabcem. Režiséři mě neobsazovali a nechtěli vyndat z toho zemanovského šuplíku. Na začátku jsme netušili, do čeho jdeme - a pak z toho nešlo utéct," komentoval Brabec své účinkování v seriálu před lety ve své televizní 13. komnatě.

Vladimír Brabec už jako dvanáctiletý hrál v divadle pro mládež v dnešním Paláci Akropolis, v roce 1953 absolvoval DAMU u Miloše Nedbala, Otomara Krejči a Radovana Lukavského. Působil v Mostě a od roku 1959 v Národním divadle. Na volné noze byl přes 20 let. Úspěchy měl v Hudebním divadle Karlín v muzikálech My Fair Lady, Někdo to rád horké, Zvonokosy nebo Anděl s ďáblem v těle.

Brabec se také rád věnoval dabingu. Svým hlasem doplnil například výkony Marcella Mastroianiho, Seana Conneryho, Jacka Lemmona, Gregoryho Pecka, Marlona Branda či Anthonyho Hopkinse.