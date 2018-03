Praha - Zájemci o jízdu na kole se mohou ode dneška až do konce dubna hlásit do osmého ročníku soutěže Do práce na kole, která se uskuteční v květnu. Hlásit se mohou dvou až pětičlenné týmy a nově do ní budou kromě firem zapojeny rovněž vysoké školy. Cílem je přilákat lidi k městské cyklistice. Novinářům to dnes řekli zástupci sdružení Automat, které jízdu pořádá. Akce se uskuteční v 30 městech po celém Česku. Startovné je do konce března 290 korun, poté se zvýší na 390 korun. Loni se zúčastnilo asi 13.000 lidí.

"Soutěž spočívá v tom, že zaměstnanci a nyní nově i studenti mohou pravidelně dojíždět do práce a zapisovat si jízdy a na začátku června vybereme vítěze jednotlivých kategorií. Soutěž je zaměřena hlavně na pravidelnost, ale pro sportovce, kteří sbírají kilometry, máme i výkonnostní kategorie," řekla ČTK manažerka soutěže Lenka Myšáková.

V rámci akce chtějí pořadatelé dělat workshopy či přednášky o tzv. udržitelné dopravě. "Když už jsme připravovali to téma vzdělávání, tak jsme se rozhodli, že vyhovíme požadavkům, které se opakují, a připravíme soutěž i pro studenty. Takže letos otevíráme soutěž Do školy na kole," řekla Myšáková. Sdružení je již domluveno s několika univerzitami, mezi nimi například Česká zemědělská univerzita v Praze-Suchdole. Studenti budou mít zvýhodněné startovné.

Účastníci po zaplacení poplatku dostanou tričko, v kterém mají možnost získat různé benefity. Mezi nimi například výhodný vstup do bazénu nebo zdarma kávu ve vybraných kavárnách.

Rekordmanem loňského ročníku je Jan Kavalír z ČSOB, který loni v rámci soutěže ujel 3500 kilometrů. "Vyrážel jsem někdy v půl třetí ve tři ráno, takže jsem jezdil na Sadskou, Nymburk a vracel se do práce. Když strávíte sedm hodin na kole, tak se to dá ujet," řekl.