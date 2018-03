Praha - Po celé republice dnes lidé demonstrovali proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ondráček za totality zasahoval jako policista proti účastníkům protirežimních demonstrací. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že poslanecký klub ANO projedná v úterý Odráčkovo odvolání. Podle opozice by ale bez poslanců ANO Ondráček nebyl zvolen, a Babiš tomu mohl lehce zabránit. Babiš byl terčem kritiky i na demonstracích.

Bývalý policista Ondráček byl do čela komise, která dohlíží na GIBS, zvolen na třetí pokus v pátek. GIBS vyšetřuje zločiny policistů, celníků či dozorců. Volba vzbudila kontroverze kvůli Ondráčkově minulosti i kvůli tomu, že neprojevil lítost za svůj podíl na násilném potlačování demonstrací za totality. Dnes se proti zvolení Ondráčka konaly protesty ve většině krajských měst i na dalších místech. Například v Praze a Brně demonstrovaly tisíce lidí, v dalších městech stovky, či desítky lidí.

Videopřenos z protestního shromáždění v Praze:

Lidé na pražském Václavském náměstí pozvedli jako připomenutí Ondráčkovy minulosti symbolické obušky z papíru a cinkali klíči. Nesli transparenty "Nechceme estébáky ve vládě" a provolávali třeba "Bureše do koše" či "Komouše nechceme". V Brně se v centru sešli lidé s nápisy jako "Bureš pudeš" nebo "Babiše v ČR nechceme". Proti Ondráčkovu zvolení se dnes postavil i Akademický senát Divadelní fakulty brněnské JAMU a protesty podpořili akademici z Masarykovy univerzity. Předseda ODS Petr Fiala na demonstraci v Brně uvedl, že občanští demokraté v úterý ve Sněmovně navrhnou odvolání Ondráčka z vedení komise.

V Pardubicích přišli lidé například s heslem "Trpělivost přetekla, bolševiky do pekla", v Ostravě s transparentem "Stop komunistickým fízlům (Ondráčkovi i Burešovi)" a ve Zlíně s cedulemi "Stop Babišovi, Stop Zemanovi a Stop totalitě". V Jihlavě stálo na jednom transparentu "Nechceme mlátičku do GIBS" a další hesla kritizovala Babiše i prezidenta Miloše Zemana. Účastníci zvonili klíči a zazpívali hymnu.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček demonstrace zkritizoval, podle něj je to "nenávistný antizemanovský protest". Na twitteru také uvedl, že se těchto protestů účastní jen neúspěšní politici, kteří pohořeli ve volbách.

Na demonstraci v Ostravě promluvil mimo jiné místopředseda Konfederace politických vězňů Leo Žídek, podle kterého je volba Ondráčka políčkem demokracii. V Hradci Králové zase promluvil třeba Tomáš Heller, ředitel tamní pobočky organizace Paměť národa, která dokumentuje vzpomínky pamětníků, včetně lidí perzekvovaných za komunismu. "Současná doba nám intenzivně ukazuje, že největší hrozbou, které čelíme, není vzedmutí populistických a xenofobních sil, ale ztráta historické paměti," řekl.

Organizátoři protestů sbírají podpisy na petici za volbu nového předsedy komise pro kontrolu GIBS. Premiér již v neděli na facebooku uvedl, že chce navrhnout odvolání Ondráčka. Dnes řekl médiím, že v úterý projednají návrh na odvolání poslanci ANO. I komunisté situaci kolem Ondráčka proberou na úterním jednání poslaneckého klubu. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je to zásadní otázka i pro případnou podporu komunistů Babišově vládě. Vyjádřit se k věci chce ale až po schůzce s Babišem.

Babiš v neděli kritizoval páteční absence opozičních poslanců, kteří podle něj mohli Ondráčkovu zvolení zabránit. Představitelé ODS, Pirátů, ČSSD a STAN dnes na to reagovali prohlášením, že by Babiš neměl svádět odpovědnost za zvolení Ondráčka na jiné. Připomněli, že Babiš sám při páteční volbě předsedy komise pro kontrolu GIBS ve Sněmovně nebyl a že bez hlasů poslanců ANO by se Ondráček do čela komise nedostal. Ondráčka volilo 79 poslanců, potřeboval 78 hlasů.