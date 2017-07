Praha - Lidé si mohou jít bez obav zaplavat do téměř všech přírodních koupališť v Česku, která kontrolují hygienici. Nevhodná ke koupání je voda v nádrži Sedlice na Pelhřimovsku, v níž je stále hodně sinic, v Praze hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák a nedoporučují lidem chodit do vody v Hostivařské přehradě. Po koupání v dalších nádržích by se kvůli sinicím měli osprchovat vnímavější jedinci, na několika místech je zhoršená průhlednost vody. Ke zlepšení vody by mohlo podle hygieniků přispět nynější deštivé počasí.

Vnímaví jedinci by mohli mít kvůli sinicím zdravotní potíže po koupání v zatopené jámě ve Varvažově na Ústecku a v jezeře Chmelař u Úštěku. Osprchovat by se měli také po koupání ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku.

Teplé počasí v minulých dnech s minimem srážek zhoršilo průhlednost vody v Máchově jezeře u Doks, v Zákupech a Nedamově na Českolipsku. S horší průhledností musejí lidé počítat také v Oborském rybníku u Jinolic na Jičínsku a v nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Zakalení je patrné v pražském koupališti Džbán, snížená průhlednost vody a vyšší výskyt chlorofylu je i v přírodním koupališti v Chabařovicích na Ústecku. Voda ale není zdravotně závadná.

Na severní Moravě hygienici trvale upozorňují pouze na rizikovou nádrž Baška na Frýdecko-Místecku, kde byla v minulých koupacích sezonách potvrzena přítomnost cerkárií - larev ptačích motolic.

Na Vysočině se sinice začínají rozvíjet v rybníku Černý na Jihlavsku, zhoršenou kvalitu vody mají rybník Medlov a koupaliště v Novém Městě na Moravě na Žďársku. V Plzeňském kraji je voda horší zatím jen v rybníku Valcha na Klatovsku kvůli zvýšenému výskytu sinic.

Ve středních Čechách má voda mírně zhoršené vlastnosti například v Písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku, jezeře Ostrá na Nymbursku nebo Probošťských jezerech u Prahy, přírodním koupališti Vyžlovka v okrese Praha-východ a také na několika lokalitách na Slapech a Orlíku. Ani na jednom z těchto míst ale nehrozí při koupání zdravotní rizika, toxické sinice se zde podle rozborů hygieniků ve větší míře nevyskytují.