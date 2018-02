Lidé loni odevzdali 1 681 tun použitých baterií, víc než předloni. Vývoj počtu odevzdaných baterií od roku 2007 do roku 2017

Lidé loni odevzdali 1 681 tun použitých baterií, víc než předloni. Vývoj počtu odevzdaných baterií od roku 2007 do roku 2017 ČTK/ČTK

Praha - Lidé loni odevzdali k recyklaci 1681 tun vybitých baterií, je to o tři procenta více než o rok dříve. Zpětný odběr baterií každoročně stoupá, nejvíce se jich vybralo v Jihomoravském kraji. Celkem lidé loni odevzdali 46,3 procenta baterií, které se dostaly do oběhu. Vyplývá to z aktuální zprávy neziskové organizace ECOBAT, která zpětný odběr zajišťuje.

Množství odevzdaných použitých baterií vychází v přepočtu na 159 gramů na jednoho obyvatele. Podle Ecobatu to odpovídá zhruba 6,5 tužkové baterie typu AA. Nejlepší byli lidé z Jihomoravského kraje, kde se vybralo 304.743 kilogramů baterií, což je 258 gramů na obyvatele. Zároveň se v tomto kraji i nejvíc zvýšil meziroční odběr, a to o 35 procent. Na druhém místě je Středočeský kraj s 287.469 a na třetím Praha s 272.728 kilogramy baterií. Oba tyto regiony se ale meziročně mírně zhoršily, střední Čechy o 10 procent a Praha o sedm procent.

Sběr baterií pokulhává v severní části republiky, a to v Moravskoslezském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. "Určitou roli patrně hrají i socioekonomické poměry v regionech, ale vedle toho ze statistik krásně vidíme, jak se zlepšují výsledky v krajích, městech a obcích, které třídění baterií aktivně podporují prostřednictvím osvětových akcí," sdělil jednatel Ecobatu Petr Kratochvíl.

Téměř čtvrtinu odevzdaných baterií předají Ecobatu města a obce, kde je lidé vhazují do červených kontejnerů nebo odnášejí do sběrných dvorů. Necelá desetina odběru pochází ze škol, které se zapojují do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Prvenství patří Základní škole Vápno v Pardubickém kraji. "Velikostí spíše menší škola dokázala k recyklaci odevzdat 1808 kg baterií, což je nejvyšší číslo v celé republice," sdělil. Třicet procent baterií lidé odevzdají v obchodech a dalších 34 procent předají firmy.

Evropská norma jednotlivým státům ukládá, aby od lidí vybraly zpět k recyklaci nejméně 45 procent všech baterií, které byly v daném roce uvedeny do oběhu. Toto číslo se podařilo splnit již v roce 2016. Ecobat zajišťuje zpětný odběr baterií od roku 2002, v současnosti provozuje přes 20.000 sběrných míst. Odběr každoročně stoupá, před rokem 2009 se vybralo méně než 30 procent baterií, v roce 2012 podíl vybraných baterií poprvé dosáhl podílu 45 procent. Po recyklaci se části baterií dají použít například jako materiál pro střešní okapy, popelnice, sklokeramické desky nebo třeba CD a DVD nosiče.

Sběr přenosných baterií v krajích v roce 2017:

Kraj Celkem kg Srovnání 2017/2016 (v pct) kg na obyvatele Hl. m. Praha 272.728 -7 0,211 Jihočeský 83.809 3 0,131 Jihomoravský 304.743 35 0,258 Karlovarský 25.054 14 0,085 Královéhradecký 85.037 23 0,154 Liberecký 41.156 8 0,093 Moravskoslezský 87.833 -1 0,073 Olomoucký 81.961 9 0,129 Pardubický 54.974 19 0,106 Plzeňský 77.857 -13 0,134 Středočeský 287.469 -10 0,213 Ústecký 74.707 19 0,091 Vysočina 113.084 11 0,222 Zlínský 91.028 -27 0,156 Celkem 1,681.440 3 0,159

Zdroj: ECOBAT