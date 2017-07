Ženeva - Z Libye se pro uprchlíky a migranty stala klíčová tranzitní země, k cestě do Evropy ji využívá zhruba polovina všech běženců, kteří míří po takzvané centrální středomořské migrační trase. V dnes zveřejněné zprávě to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) s tím, že do Itálie z Libye od začátku roku připlulo přes 84.800 migrantů.

Počet migrantů, kteří k cestě do Evropy využili Libyi, vzrostl oproti loňsku o 19 procent. Sedm z deseti migrantů, kteří se na nebezpečnou plavbu z Libye vydají, jsou podle OSN ekonomičtí migranti, zbytek pak "lidé potřebující ochranu", jako jsou žadatelé o azyl a jiní uprchlíci.

Přes Středomoří vedou obecně tři migrační trasy. První je západní přes Maroko či Alžírsko do Španělska, kterou loni využilo necelých 5000 migrantů. Druhou cestou, takzvanou východní, která vede přes Turecko, podniklo loni do Evropy cestu 173.450 běženců. Trasa přes centrální Středomoří vede z Alžírska, Tuniska, Egypta a hlavně z Libye, v roce 2016 po ní podle statistiky UNHCR připlulo do Evropy 181.436 lidí.

UNHRC ve své zprávě udává, že význam Libye na této trase v budoucnu ještě více poroste. V této severoafrické zemi totiž panuje politický chaos, který zneužívají pašerácké gangy a zločinecké organizace. Zhruba polovina migrantů, kteří do Libye přijdou, chce podle UNHCR v zemi nejdříve zůstat, neboť věří, že zde najdou práci. Nakonec se ale kvůli nebezpečné situaci, nestabilitě, těžkým ekonomickým podmínkám a rozšířenému sexuálnímu zneužívání rozhodnou pokračovat do Evropy.

Studie uvádí, že migranti v Libyi jsou převážně mladí muži (80 procent), kteří cestují sami (72 procent). Vzdělání migrantů v Libyi je na velmi nízké úrovni, zhruba 49 procent z nich má velmi malé či vůbec žádné formální vzdělání.