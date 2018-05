Liberec - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce (DPMLJ), kterého se týká korupční kauza, bude mít jiné vedení i způsob řízení. Přejde na takzvaný německý model, kdy v představenstvu jsou manažeři a politici jen v dozorčí radě. Se změnou stanov dnes zastupitelé Liberce souhlasili. Proti je sice menšinový vlastník podniku, město Jablonec, nemá ale sílu to zvrátit. Ke změně stanov by mělo dojít příští týden na valné hromadě DPMLJ.

"Slibuji si od toho, že dopravní podnik bude méně náchylný na politické výkyvy," řekl dnes ČTK primátor Liberce Tibor Batthyány (býv. ANO). Od nového vedení také očekává, že připraví koncepci fungování DPMLJ po roce 2019. Tehdy má vypršet smlouva s firmou BusLine, jež pro DPMLJ jako subdodavatel zajišťuje MHD v Jablonci a zhruba ze 40 procent autobusovou dopravu v Liberci.

Podle primátora budou muset také stabilizovat "finanční zdraví" DPMLJ. Uvedl to s poukazem na šetřenou korupční kauzu.

"Možná nás čekají nějaké problémy, pokud se potvrdí pochybení při zadávání veřejných zakázek," dodal. V případu je obviněno devět lidí z několika firem. Za dopravní podnik to je předseda představenstva Pavel Šulc (býv. ANO) a dnes již bývalý generální ředitel Luboš Wejnar, jeho odchod z firmy ale s vyšetřováním nesouvisí. Podle dostupných informací se policisté v DPMLJ zajímali o loňskou rekonstrukci tramvajové trati v centru Liberce téměř za 68 milionů korun a také nákup 17 autobusů na zemní plyn v zakázce za 107 milionů Kč. Na obě zakázky DPMLJ získal dotaci EU.

Dopravní podnik je největší společností ve vlastnictví Liberce, sousední Jablonec je menšinovým vlastníkem s 0,38 procenta akcií. Firma zajišťuje městskou dopravu v obou městech i tramvajové spojení mezi nimi. Jablonci se nelíbí, že jeho vliv ve firmě se zmenší. "Neexistuje žádná relevantní argumentace, proč by Jablonec měl být zbaven svých práv jako akcionář. Liberec má naprostou většinu, sedm z devíti míst v představenstvu," uvedl na dnešním jednání libereckého zastupitelstva primátor Jablonce Petr Beitl (ODS). Nabídku jen k účasti v dozorčí radě považuje za vytlačení menšinového akcionáře z vedení podniku. Na valné hromadě ale není schopen Jablonec jakkoliv schopen změně stanov zabránit.

Po změně stanov se počet členů představenstva sníží z devíti na tři, nově by v něm měli zasednout Václav Sosna, Martin Pabiška a Michal Zdeněk. Způsob jejích výběru se části opozice nelíbil. "To žádné výběrové řízení nebylo," řekl již dříve zastupitel Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj. I Starostové ale dnes změnu stanov podpořili. Počet členů dozorčí rady DPMLJ by měl stoupnout z šesti na devět. Primátor očekává, že nové představenstvo začne fungovat nejpozději od začátku června.