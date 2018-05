Liberec - Symbolický klíč od brány města předal dnes primátor Liberce Tibor Batthyány do rukou krále a královny majálesu. Průvod, v jehož čele šli bubeníci, se před radnicí zastavil při cestě do parku v Budyšínské ulici. Tam bude až do sobotního večera hlavní část programu letošního majálesu v Liberci, postupně se představí přes 20 kapel a interpretů.

Velký studentský majáles se v Liberci koná podruhé, loni přilákaly koncerty a další program několik tisíc lidí. "Když budeme mít 5000 lidí za víkend, tak budeme spokojení," uvedl jeden z hlavních organizátorů majálesu Marek Ottl.

Pro studenty je program v parku nedaleko plaveckého bazénu zdarma, vstupné pro ostatní je 150 korun na den nebo 250 korun na oba dny. Hlavními hvězdami dnešního večera jsou kapely Mirai a Krucipüsk, v sobotu vystoupí zpěvačka Lenny či kapely N.O.H.A a Atmo Music. Kromě známých interpretů se na festivalu představí i místní uskupení, jako Imaginárium, The Scoffers nebo TULBand. Rozpočet festivalu je asi 1,5 milionu korun, Liberec a Liberecký kraj na něj daly po 200.000 Kč, zbytek získali pořadatelé od sponzorů.

Dnešní průvod městem byl lákadlem ještě na jednu akci, festival současného divadla WTF?!, který do neděle hostí Malé divadlo. Podle organizátorů mezi největší lákadla patří pražské Divadlo Letí s tyranskou komedií o vzpouře bílého muže nazvanou Bang nebo inscenace Pusťte Donnu k maturitě! pražského Divadla pod Palmovkou. Jde o divokou komedii na motivy kultovního seriálu Beverly Hills 90210.