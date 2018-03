Ilustrační foto - Uzavřený Libeňský most v Praze na snímku z 19. února 2018.

Praha - Pražský Libeňský most se v sobotu otevře pro tramvaje i auta. Magistrát se tak rozhodl po kontrole provizorního zajištění konstrukcí mostu. Informaci Českého rozhlasu dnes ČTK potvrdil náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Podle znaleckého posudku na most mohou vjíždět vozidla až do hmotnosti 11 tun, z bezpečnostních důvodů však bude platit dál pravidlo, které stanovilo pro vjezd maximální hmotnost na šest tun.

Tramvajový provoz na Libeňském mostě bude podle webu pražského dopravního podniku obnoven přibližně ve 4:30. Čas otevření mostu pro auta zatím nebyl upřesněn. "Čekáme na stanovení dopravních agend," řekla ČTK tisková mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Libeňský most se pro dopravu zavřel v polovině ledna kvůli havarijnímu stavu. TSK nechala nejpoškozenější části mostu podepřít. Opravy asi 30 dalších mostů, které jsou také ve špatném stavu, TSK připravuje.

Ministerstvo kultury v minulých dnech rozhodlo, že Libeňský most není památkou. Na magistrátu vznikne expertní skupina, která bude řešit budoucnost mostu. Na tom, zda most opravit, nebo postavit nový, se pražští politici neshodují.

Mezi zastánce stavby nového mostu patří primátorka Adriana Krnáčová (ANO) nebo starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD), kteří takovou variantu považují za výhodnější. Rekonstrukci mostu obhajuje starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice), který považuje připravený projekt za nerealizovatelný, a místostarosta stejné městské části Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice).

Podle odborníků by stavba nového mostu i komplexní rekonstrukce současného vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun. Praha v minulosti měla plán na částečné zbourání mostu a na současných pilířích plánovala vystavět nový. Podle tohoto plánu předpokládala TSK náklady asi 350 milionů korun. Tuto možnost odborníci kvůli špatnému stavu pilířů zamítli.